الحلو يعيد هيكلة (الشعبية) ويعفي جقود من رئاسة أركان الجيش الشعبي

الخرطوم 8 أغسطس 2017- أصدر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، عبد العزيز الحلو، قرارات بإعادة هيكلة القيادة العليا للحركة والجيش الشعبي، بجانب إعادة الضباط والقيادات المفصولين في عهد مالك عقار، كما شملت القرارات تشكيل لجان للمؤتمر العام وكتابة المنفستو والدستور.

الحلو محاطا بقيادات الحركة العسكرية عقب اجتماع في جبال النوبة 7 يوليو 2017

وشملت أبرز التعديلات في هيكل القيادة العليا للحركة الشعبية، تعيين الفريق عزت كوكو أنجلو، رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي، عوضاً عن جقود مكوار، الذي تم تعيينه، بجانب الفريق جوزيف تكا علي، نائبين لرئيس الحركة.

و شملت الإجراءات إعادة الضباط المفصولين في عهد مالك عقار، وأبرزهم، رمضان حسن، وياسر جعفر السنهوري، إضافة إلى إعادة القادة المفوصولين من الحركة وأبرزهم أبكر آدم إسماعيل.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية، أرنو نقوتولو لودي، في بيان تلقته (سودان تربيون) إن القرارات تأتي مواصلة لهيكلة وإصلاح وإعادة تنظيم الحركة، لأجل عملية الإصلاح الداخلية المستمرة داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان _ شمال التي بدأت بقرارات سحب الثقة من الرئيس السابق للحركة.

وأوضح البيان أن القرارات شملت تكوين اللجنة المنظمة للمؤتمر القومي الاستثنائي، وتكوين لجنة فرعية منها لصياغة منفستو الحركة، بجانب تكوين لجنة فرعية لذات اللجنة لصياغة دستور الحركة.

وقال إن الحلو أصدر القرارات استناداً على التفويض الممنوح له بموجب قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/ جنوب كردفان، إلتزاماً بتصحيح مسار الحركة الشعبية.

وتورد (سودان تربيون) اسماء من تمت ترقيتهم وإعادتهم من الضباط والقيادات، وشملت قائمة الضباط الذين جرى ترقيتهم من رتبة لواء إلى الفريق، كل من جوزيف تكا علي، يوسف كره هارون، جقود مكوار مراده، عزت كوكو أنجلو.

بينما شملت إجراء التعديلات في هيكل القيادة العليا للحركة، الفريق/ جوزيف تكا علي، نائب لرئيس الحركة، الفريق/ جقود مكوار مراده، نائب رئيس الحركة.

وتعيين الفريق/ عزت كوكو أنجلو، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي، اللواء/ الجندي سليمان عبدالرحمن، نائب رئيس هيئة الأركان عمليات، اللواء/ يعقوب عثمان كالوكا، نائب رئيس هيئة الأركان للتوجيه السياسي والمعنوي، اللواء/ سليمان جبونه محمد، نائب رئيس هيئة الأركان إمداد، اللواء/ استيفن أحمد ديكو، نائب رئيس هيئة الأركان إدارة، عميد/ كارلو تريلى كوكو، مدير الأمن والإستخبارات العسكرية، اللواء/ إبراهيم الملفا مره، قائد الجبهة الأولى، اللواء/ عبدالقادر محمد شعبان، قائد الجبهة الثانية، اللواء/ كوكو إدريس الإزيرق، قائد المهام الخاصة.

كما شملت التغييرات قادة الفرق والوحدات الفنية، وإعادة رتب الضباط المحالين تعسفياً للمعاش، وهم عميد/ ياسر جعفر السنهوري، عميد/ رمضان حسن نمر، عميد/ أحمد بلقا أتيم، عميد/ الفقيد الراحل علي بندر السيسي، عميد/ محمود التجاني حامد، عميد/ الأمين النميري يوسف، رائد/ عمر عبدالرحمن آدم.

وإعادت القرارات القادة المفصولين تعسفياً إلى عضوية الحركة وهم، أبكر آدم إسماعيل، أمين زكريا إسماعيل، كمال عبدالله.