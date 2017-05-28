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الخارجية: إشادة أممية بدور السودان في تخفيف أزمة دولة الجنوب

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االخرطوم 28 مايو 2017- قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر ، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بعث الأحد برسالة لوزير الخارجية السوداني،إبراهيم غندور، عبّر فيها عن شكر وتقدير المنظمة الدولية لجهود السودان في تخفيف وطأة الأزمة بدولة جنوب السودان، متعهدا بإستقطاب عون إضافي لتمكين السودان من مواجهة تدفق الاف اللاجئين الفارين من هناك.

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قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وأفادخضر، في تصريح صحفي، إن غوتيريس أكد في رسالته تقدير الأمم المتحدة لجهود الحكومة في عدد من المجالات بينها تقديم العون الإنساني للمتضررين من الأزمة الإنسانية بالجنوب وحشد دعم الجهات الوطنية ذات الصلة.

وقدم غوتيريس شكره لوزير الخارجية على تيسير استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية هناك، بفتح ممر لتوصيل المساعدات الإنسانية من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، ثم فتح ممرين إضافيين لذات الغرض من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان إلى مدينتي بانتيو وأويل بجنوب السودان.

وقال خضر إن غوتيريس عبّر أيضاً في رسالته عن تقديره لمواصلة حكومة السودان الحفاوة في الترحيب باللاجئين من الجنوب، مؤكداً مواصلة مساعيه مع الدول الأعضاء لاستقطاب تمويل إضافي لدعم الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في السودان والدول الأخرى المجاورة لجنوب السودان.

وتشير أحدث التقارير الى أن السودان فتح أبوابه أمام أكثر من 417 ألف لاجئ من جنوب لسودان منذ إندلاع القتال هناك خلال ديسمبر من العام 2013.

وأضاف المتحدث " غوتيريس أكد على أنه يعول كثيراً على حكومة السودان في دعم الجهود الإقليمية والدولية، للضغط على أطراف الأزمة في جنوب السودان لوقف القتال".



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