الخرطوم: إعادة فتح سفارة بلغاريا ومنتدى اقتصادي نهاية العام

الخرطوم 29 يوليو 2017- أجرى وزير الخارجية السوداني، ابراهيم غندور، مباحثات مع عدد من المسؤولين في بلغاريا خلال زيارته الحالية، وجرى الاتفاق خلالها على إعادة فتح السفارة البلغارية في الخرطوم، وتنظيم منتدى اقتصادي سوداني ـ بلغاري نهاية العام الجاري.

غندور مع نائبة الرئيس البلغاري، إليانا يوتوفا.. 29 يوليو 2017

وإلتقى غندور السبت، كل من نائبة الرئيس البلغاري، إليانا يوتوفا، ورئيس البرلمان ، ديميتر جلافشييف، كما إلتقى رئيس غرفة التجارة والصناعة ، ومستشارة الرئيس للشؤون الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت، إن غندور قدم شرحاً مفصلاً حول تطورات الأوضاع في السودان وفرص ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتناول الوزير طبقا للمتحدث جهود السودان في المحافظة على السلام والإستقرار والأمن الإقليمي بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والمساهمة في معالجة الأزمات بالمنطقة.

وأفاد أن نائبة الرئيس البلغاري اكدت تطلع بلادها لإستناف التعاون والتنسيق بين البلدين، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من السودانيين الذين تخرجوا من الجامعات البلغارية في العهود السابقة والذين يتجاوز عددهم 3000 خريج.

وأعتبرت المسؤولة وزير الخارجية السوداني التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عقود، فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدة أهمية إعادة فتح السفارة البلغارية في الخرطوم.

وأوضح قريب الله أن نائبة الرئيس البلغاري استعرضت مجالات التعاون الإقتصادي، مؤكدة ترحيبها بما أشار إليه وزير الخارجية السوداني بشأن الاتفاق على تنظيم منتدى إقتصادي سوداني بلغاري مشترك في الخريف القادم في السودان.

وأشار إلى لقاء غندور برئيس البرلمان البلغاري، ديميتر جلافشييف، حيث جرى استعراض فرص ومجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي، ونقل لرئيس البرلمان البلغاري دعوة رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، لزيارة السودان.

وأضاف "أعرب وزير الخارجية عن سعادته بإنشاء لجنة الصداقة البرلمانية السودانية البلغارية والتي تم الاتفاق على تأسيسها برئاسة وزيرة الصحة البلغارية السابقة".

مشيراً إلى قبول رئيس البرلمان البلغاري الدعوة الرسمية لزيارة السودان، مؤكداً قناعته الكاملة بأهمية تطوير العلاقات مع السودان، مثمناً الدور المحوري الذي يضطلع به السودان لتحقيق الأمن والإستقرار الإقليمي.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى لقاء غندور والوفد المرافق برئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية، حيث تناول الجانبان سبل رفع حجم التبادل التجاري بينهما والاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي يذخر بها السودان.

وأضاف "تم الإتفاق علي تنظيم منتدي إقتصادي يضم رجال الأعمال والمستثمرين من السودان وبلغاريا في نهاية هذا العام بتنظيم مشترك بين السودان وبلغاريا".

وكان غندور إلتقى خلال الزيارة بوزيرة الخارجية البلغارية حيث أجرى معها مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات والإنتقال بها من" مرحلة القول إلى مرحلة الفعل".

كما التقى بنائب وزير الخارجية، ومستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، ومستشارة رئيس الوزراء للشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.