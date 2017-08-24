 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 24 آب (أغسطس) 2017

الخارجية السودانية: البشير يزور كازاخستان في سبتمبر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 أغسطس 2017 ـ قالت الخارجية السودانية، الخميس، إن الرئيس عمر البشير قبل دعوة رسمية من الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف، للمشاركة في القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا بأستانة في سبتمبر المقبل.

JPEG - 61 كيلوبايت
الرئيس السوداني عمر البشير ـ صورة من (سونا)

وطبقا لمبعوث كازاخستان أرمان أساغالييف الذي سلم دعوة رئيس بلاده للبشير، الخميس، فإن أكثر من 20 رئيس دولة عربية وإسلامية سيشاركون في القمة التي ستسهم في زيادة التطور التكنولوجي لبلدان المنطقتين.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية حامد ممتاز، "إن رئيس الجمهورية قبل الدعوة ووعد بالمشاركة".

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن المشاركة ستكون فتحاً جديداً للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية خاصة وأن كازاخستان تعتبر دولة واعدة في المجال الزراعي التقني.

وأضاف ممتاز أن مشاركة السودان ستكون إضافة للانفتاح السياسي الخارجي وسيكون لها ما بعدها في تعزيز علاقة البلدين.

ولفت إلى أن مشاركة السودان في القمة ستفتح أبواب التعاون وتبادل الخبرات بين السودان وكازاخستان خاصة في مجالات الاقتصاد، التعليم العالي، الطاقة، الزراعة والصناعة، وستكون صفحة جديدة للعلاقات الثنائية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(1-3) 2017-08-24 20:53:17 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. إنفجرت الخلافات الكامنة والمتراكمة وسط القيادة "الثلاثية" الإنتقالية للحركة الشعبية شمال، فور الإعلان عن إستقالة نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، التي قدمها إلى (...)

هل تهيأت الظروف لجمع السلاح؟ 2017-08-24 15:51:48 بقلم: جبريل إبراهيم محمد عندما طرحنا في أبوجا فكرة الحوار الدارفوري الدارفوري، و كان رأينا و لا زال أن يكون بعيدا و مستقلاً عن تدخل السلطة المركزية، كنا نهدف من وراء إقامة هذا الحوار إلى تحقيق الأهداف التالية، و قد ضمناها (...)

كمال عمر "الكبير أوي" 2017-08-24 12:14:37 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com إستضاف الأستاذ الطاهر في برنامجه "حال البلد" على قناة "سودانية 24" الخميس الماضي كلاً من رئيس كتلة نواب حزب المؤتمر الشعبي بالبرلمان، الأستاذ كمال عمر، والنائب بالبرلمان ورئيس حزب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.