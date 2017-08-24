الخارجية السودانية: البشير يزور كازاخستان في سبتمبر

الخرطوم 24 أغسطس 2017 ـ قالت الخارجية السودانية، الخميس، إن الرئيس عمر البشير قبل دعوة رسمية من الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف، للمشاركة في القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا بأستانة في سبتمبر المقبل.
- الرئيس السوداني عمر البشير ـ صورة من (سونا)
وطبقا لمبعوث كازاخستان أرمان أساغالييف الذي سلم دعوة رئيس بلاده للبشير، الخميس، فإن أكثر من 20 رئيس دولة عربية وإسلامية سيشاركون في القمة التي ستسهم في زيادة التطور التكنولوجي لبلدان المنطقتين.
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية حامد ممتاز، "إن رئيس الجمهورية قبل الدعوة ووعد بالمشاركة".
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن المشاركة ستكون فتحاً جديداً للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية خاصة وأن كازاخستان تعتبر دولة واعدة في المجال الزراعي التقني.
وأضاف ممتاز أن مشاركة السودان ستكون إضافة للانفتاح السياسي الخارجي وسيكون لها ما بعدها في تعزيز علاقة البلدين.
ولفت إلى أن مشاركة السودان في القمة ستفتح أبواب التعاون وتبادل الخبرات بين السودان وكازاخستان خاصة في مجالات الاقتصاد، التعليم العالي، الطاقة، الزراعة والصناعة، وستكون صفحة جديدة للعلاقات الثنائية.
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