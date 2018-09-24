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الخارجية السودانية: الدرديري يرتب لعقد أكثر من 30 اجتماع في نيويورك

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الخرطوم 24 سبتمبر 2018- يرتب وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الموجود في نيويورك حاليا لعقد اجتماعات مكثفة ، تشمل مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرها.

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وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحفي السبت 4 أغسطس 2018 (سونا)

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم بابكر الصديق أن وزير الخارجية، سيعقد أكثر من ثلاثين لقاءاً ثنائياً خلال مشاركته في أعمال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التي وصلها الأحد.

وأضاف "سيلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة ومساعد وزير الخارجية الأميركي والمندوبة الاميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة وكبار المسئولين الاميركيين بجانب لقاءاته مع وزير الخارجية الروسي ووزيرة التعاون الدولي الهولندية ووزيرة الدولة بالخارجية البريطانية والعديد من وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

ويشارك الوزير في الفعالية رفيعة المستوى التي تنظمها الأمم المتحدة عن الانتقال إلى مرحلة بناء السلام والاستقرار في دارفور بجانب منشط آخر ينظمه وزير الخارجية الأميركي عن السلام في جنوب السودان.

من جهة أخرى قال المتحدث إن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت بعث رسالة لنظيره السوداني رداً على رسالة التهنئة التي بعثها الدرديري للوزير هنت بعد تعيينه في منصبه.

ونقل عن الوزير البريطاني اشادته بجهود الخرطوم في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان وتأكيد التزام بلاده بضمان إيجاد حل سلمى للصراع في ذات البلد وأنها تأمل في استمرار التعاون مع السودان لتحقيق ذلك الهدف.

وعبر الوزير البريطاني عن تطلعه للبناء على الخطوات الإيجابية الأخيرة في علاقات البلدين الثنائية وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

كما رحب بانعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين والأمل في أن تكون دورة انعقاده القادمة بلندن في نوفمبر فرصة للاتفاق على توسيع التعاون في مختلف المجالات.



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