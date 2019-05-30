الخارجية السودانية تحظر تواجد السفراء الأجانب في ساحة الاعتصام

الخرطوم 30 مايو 2019- أمرت وزارة الخارجية السودانية السفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم بعدم التواجد في ميدان الاعتصام بمحيط قيادة الجيش.

سفيرة فرنسا لدى الخرطوم في ميدان الإعتصام

وأصدرت الادارة العامة للمراسم والحصانات بالوزارة تعميما الى السفارات والبعثات والمنظمات المعتمدة لدى الخرطوم،الخميس حددت فيه مواقع قالت إنه لا يسمح بارتيادها في الوقت الراهن ولحين إشعار آخر.

وشملت المواقع المحظورة ميدان الاعتصام بمحيط قيادة الجيش السوداني ومناطق التجمعات في مداخل ومخارج الجسور بالخرطوم وكل الولايات علاوة على مواقع التجمعات والاحتجاجات في كل ولايات السودان.

وخلال الأسابيع الماضية كثف سفراء الدول الغربية والولايات المتحدة من التواجد في ميدان الاعتصام.

وفسرت مصادر تحدثت لسودان تربيون التواجد شبه المستمر للسفراء الأوربيين في الميدان بأنه رسالة الى المجلس الانتقالي لتأكيد مساندة هذه الدول لنقل السلطة الى واجهة مدنية وأن الحكم العسكري غير مرحب به.

وأشار تعميم وزارة الخارجية الى ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين ومراعاة الاخطار المسبق لأي نشاط قد يمس الأمن القومي للبلاد وفق التقديرات التي يمكن استعراضها مع وزارة الخارجية.