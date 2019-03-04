الخارجية السودانية تحقق في اتهامات بالفساد لسفيرها برومانيا

الخرطوم 4 مارس 2019- قالت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين إنها ستفتح تحقيقا حول اتهامات جرى تصويبها لسفير السودان لدى رومانيا بالتورط في مخالفات وتجاوزات مالية.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب قال إنه يعمل "طباخا" لدى سفارة السودان ببوخاريست واتهم السفير عبد الحفيظ العوض باستقطاع 100 دولار من راتبه شهريا ورفض منحه إجازة أسبوعية، لأكثر من ست أشهر.

وتحدث الشاب الذي عمل لعام في سفارة بوخاريست عن تجاوزات عديدة من بينها ترحيل أثاثات سفارة السودان التي أغلقت في بلغاريا الى رومانيا ومن ثم نقلها الى الخرطوم، علاوة على مخالفات مالية أخرى.

وقالت وزارة الخارجية في تصريح مقتضب انها اطلعت على الفيديو المتداول وتتابع بدقة كل ما ينشر بشأنها والعاملين فيها.

وأضافت نطمئن المواطن السوداني أن للوزارة من اللوائح والنظم ما هو كفيل بالتصدي لأي ممارسات خارجة عن القانون..وأن ما ورد من اتهامات في الفيديو سيكون موضوعا للتحقيق وفقا للقانون واللوائح".