 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 12 حزيران (يونيو) 2019

الخارجية السودانية تستدعي سفير بريطانيا للاحتجاج على تغريداته

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 يونيو 2019- استدعت وزارة الخارجية السودانية الأربعاء السفير البريطاني عرفان صديق وأبلغته الاحتجاج حيال تصريحاته التي ظل يدلي بها منذ ابريل الماضي متناولا تطورات الأوضاع في البلاد.

JPEG - 22.6 كيلوبايت
سفير المملكة المتحدة لدى السودان عرفان صديق

وطبقا للمتحدث باسم الخارجية بابكر الصديق فإن الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالإنابة عمر دهب فضل استدعى السفير البريطاني " للإعراب عن انشغالات وتحفظات السودان تجاه تصريحات السيد عرفان ومواقفه غير المتوازنة تجاه التطورات والأحداث الحالية في البلاد والتي ظلت على هذا النحو منذ أبريل الماضي".

وقال الصديق لوكالة السودان للأنباء إن الوكيل المساعد نوه خلال اللقاء إلى التغريدات المتكررة للسفير على "تويتر" ومحتواها المتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الراسخة ومبادئ سيادة الدول المتساوية.

وأطلق الدبلوماسي البريطاني على مدى الشهرين الماضيين تغريدات عديدة دان خلالها فض اعتصام القيادة العامة وشدد على ضرورة تسريع تسليم السلطة لقيادة مدنية كما وجه انتقادات لاعتقال السلطات قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، وترحيلهم قسرا الى جنوب السودان، واصفا الخطوة بأنها "غير مقبولة".

وأشار وكيل وزارة الخارجية السودانية بصفة خاصة لدى لقائه عرفان إلى "الوقائع المبتورة التي أوردها السفير البريطاني عن ملابسات فض الاعتصام والتي تبنتها وزارة الخارجية البريطانية".

وأفاد انها غضت الطرف عن حقيقة إعلان المجلس العسكري الانتقالي استعداده للتفاوض دون أية شروط مسبقة.

وقال المتحدث إن الوكيل المساعد نبه خلال الاستدعاء إلى ضرورة العمل سوياً لمراعاة المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والتي تشمل على سبيل المثال مجابهة الإتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، التطرف العنيف والإرهاب الدوليين.

يشار الى أن الخارجية البريطانية استدعت في السادس من يونيو الجاري السفير السوداني لدى لندن وابلغته تنديدها بالعنف الشديد الذي صاحب عملية فض المعتصمين السلميين بمحيط قيادة الجيش في الثالث من هذا الشهر.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاعتراف سيد الأدلة 2019-06-09 23:00:38 بقلم : محمد عتيق الشاعر الغنائي العذب عثمان خالد ، وهو في منفاه الاختياري في بغداد ، وقد انفعل بتنصيب جعفر نميري "لولاية ثانية" ، كتب قصيدةً بالعربية الفصيحة (وأظنها الوحيدة) ، أذكر مطلعها الذي إذا قرأته تحسب انها كتبت (...)

المجلس العسكري يقف وحده معزولا ! 2019-06-06 17:09:44 الطيب زين العابدين منذ مولد الثورة كانت تساور الكثير من المراقبين لأوضاع السودان شكوك عميقة أن يكون المجلس العسكري الانتقالي، المكون من قوات الدعم السريع وجنرالات جهاز الأمن من الدرجة الثانية وجنرالات الجيش الذين تخطتهم (...)

خيارات الثورة في مرحلة ما بعد فض الإعتصام 2019-06-04 13:00:17 محمد النعمان إن جريمة فض الإعتصام السلمي التي إرتكبتها اللجنة الأمنية الانقلابية يجب أن تضع حداً فاصلاً في وعينا بين تاريخين. فهذه اللجنة التي أسمت نفسها بالمجلس العسكري الانتقالي، بعد انقلابها العسكري على ولي نعمتها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.