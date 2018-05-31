الخارجية السودانية تعلن كشف شبكة تزوير تتزعمها سيدة عربية

الخرطوم 31 مايو 2018 ـ أعلنت وزارة الخارجية السودانية، يوم الخميس، أن إدارة التوثيق التابعة لها كشفت شبكة تزوير تتزعمها سيدة من جنسية عربية.

مقر الخارجية السودانية

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم الخارجية السفير قريب الله الخضر، فإن "مختصين بإدارة التوثيق في وزارة الخارجية تمكنوا من كشف أكبر عملية تزوير مستندات ممنهج تقوم به شبكة إجرامية تتزعمها سيدة من جنسية عربية".

وأكد الخضر أن الشبكة تعمل على استقدام عدد كبير من العمالة الأجنبية بطريقة غير شرعية.

وأوضح أن وزارة الخارجية بادرت بإخطار وزارة العمل والإصلاح الإداري بتفاصيل هذه الشبكة.

وأشار إلى شروع الوزارة أيضا عبر إدارة التأمين في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة سلطات الشرطة والجهات ذات الصلة.