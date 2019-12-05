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الخارجية السودانية: نتابع إجراءات الضحايا الأجانب في انفجار مصنع "السيراميك"

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الخرطوم 5 ديسمبر 2019 -أعلنت الخارجية السودانية، الخميس، متابعة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، تجاه الضحايا غير السودانيين، جراء انفجار مصنع السيراميك، الذي أدى إلى مقتل 23 وإصابة اكثر من 130 آخرين.

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النيران دمرت مصنع سالومي للسيراميك بالكامل.. 3 ديسمبر 2019

وطبقا لمصادر طبية تحدثت لــ"سودان تربيون ، فإن القتلى بينهم 4 مصريين، و18 هندي، بالإضافة إلى عمال سودانيين.

وأضاف بيان صادر عن الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، "تتابع الوزارة مع الجهات المختصة الإجراءات اللازمة تجاه ضحايا هذه المأساة، وستبذل جهودها الناجزة لإكمال هذه الإجراءات، سيما المتعلقة بالضحايا غير السودانيين".

وتابع، "تابعت وزارة الخارجية بمشاعر الصدمة الإنفجار المؤسف الذي وقع بمصنع سيلا للسيراميك، والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، والمقيمين بالسودان".

وزاد، إن "الوزارة تعرب عن بالغ أسفها للفقد في الأرواح والممتلكات، فهى تترحم على من قضوا وتسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وتتمنى وتدعو بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث، وترجو أن تعمل الجهات المعنية عللا أن لا يتكرر مثل هذا الحادث".

وأعلن مجلس الوزراء ، الثلاثاء الماضي في بيان تلقته "سودان تربيون"، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للسيراميك بمدينة بحري، شمالي العاصمة الخرطوم، إلى 23 قتيلا، وإصابة أكثر من 130 آخرين، لكن مصادر طبية ذكرت أن عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر من 150.

ويقع مصنع "سالومي" للسيراميك في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري وتحيط به مصانع للصابون والتبغ والأدوية كما توجد في منطقة قريبة مطاحن "سين" للغلال.

وذكرت مصادر داخل المصنع لــ"سودان تربيون، أن الحادث سببه انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، وكشفت عن خسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات في بنية المصنع.

وحسب منشور صادر عن المجلس الأعلى للبيئة في أكتوبر 2019 فإن مصنع سالومي تلقى تحذيرات من إمكانية نشوب حريق فيه لمخالفته عدد من الضوابط التشغيلية.



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