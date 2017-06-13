الخارجية : زيارة مرتقبة لنقيب الصحفيين المصريين بشأن ميثاق الشرف

الخرطوم 13 يونيو 2017- أبلغ السفير المصري لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، وزير الدولة بالخارجية السودانية، حامد ممتاز بمساع وترتيبات لزيارة نقيب الصحفيين المصريين إلى السودان، لإعداد ميثاق شرف يضبط الخطاب الإعلامي في البلدين ويدفع العلاقات الثنائية الى مسار إيجابي.
- السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت
وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، إن الوزير ،شدد على أهمية أن يلعب الإعلام دوراً إيجابياً في تعزيز العلاقات بين البلدين، بالتركيز على الجوانب التي ترسخ مفهوم خصوصية العلاقة.
وأضاف" ذكر شلتوت أنهم يسعون لترتيب زيارة لنقيب الصحفيين المصريين للسودان، للمساهمة في إعداد ميثاق الشرف الإعلامي الذي تمنى أن يساهم في جعل الخطاب الإعلامي عاملاً إيجابياً في مسار العلاقات الثنائية".
وكانت مباحثات ساخنة للجنة التشاور السياسي إلتأمت بالخرطوم ابريل الماضي برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، توجت بالإتفاق على كتابة ميثاق شرف لضبط الاعلام في البلدين خلال تناولها للقضايا المشتركة، كن الخطوة تعثرت في ظل تنامي التجاذب بين البلدين بسبب تبعية مثلث حلايب، والحاقها باتهامات السودان لمصر بدعم متمردي دارفور.
وقال خضر، إن وزير الدولة، أكد أهمية دفع العلاقات للأمام بحكم أنها "إستراتيجية تقوم على أساس متين، يراعي مصالح الطرفين".
بدوره نوه السفير المصري، إلى أهمية إنتظام إجتماعات لجنة التشاور السياسي، برئاسة وزيري الخارجية ، مشيراً لإنعقاد دورتها الثانية في القاهرة خلال مايو المنصرم، موضحاً أنهم يتطلعون إلى عقد الدورة الثالثة في الخرطوم خلال الفترة القريبة القادمة.
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