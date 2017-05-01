 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 1 أيار (مايو) 2017

الخارجية: لوبيات تسعى لإعادة فرض العقوبات على السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 مايو 2017- اتهم وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، جهات ولوبيات بالسعي لإعادة فرض العقوبات الأميركية على البلاد والمتوقع رفعها في الـ13 من يوليو القادم.

JPEG - 33.3 كيلوبايت
مقر وزارة الخارجية السودانية

وقال الوزير في تقرير قدمه أمام البرلمان السوداني الثلاثاء، "هنالك جهات سعت لإعاقة رفع العقوبات عن السودان ..بعضها لوبيات للأسف بينهم سودانيين وجيران لنا".

ويشار الى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال- والتي تقاتل الحكومة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ نحو ست سنوات، أعلنت على لسان قادتها تقديم مطالبات صريحة لنافذين في الولايات المتحدة للنظر في تأجيل الرفع الكامل للعقوبات ست أشهر أخرى ، ورهن الخطوة بإجراء تسوية سلمية شاملة تراعي خصوصية مناطق الحرب، وترتيبات إنتقالية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا.

وأشار وزير الخارجية إلى التزام بلاده بتنفيذ خطة المسارات الخمسة الخاصة مع واشنطن والمتعلقة بـ" محاربة الارهاب وتحقيق السلام في السودان وحقوق الانسان والسلام في جنوب السودان مؤكدا أن الخطة تمضي دون عقبات .

وقضى قرار أميركي في يناير الماضي برفع العقوبات عن السودان المفروضة منذ عام 1997 جزئيا، ورفعت ادارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بالتنسيق مع الرئيس الجديد دونالد ترامب، العقوبات بعد تأكدها من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع، على أن يتم الغاء العقوبات بشكل كامل خلال ست أشهر تنتهي في يوليو المقبل.

الى ذلك كشف وزير الخارجية عن تحركات تقودها وزارته مع واشنطن والاتحاد الاوروبي لإعفاء ديون السودان الخارجية ورفع اسمه من قائمة الإرهاب، وأعلن عن زيارة مرتقبة لنظيره الهندي في سبتمبر القادم لإعادة جدولة ديون الهند على السودان.

وقال الوزير لدي تقديمه بيان وزارته أمام البرلمان إن "وزير الخارجية الهندي سيصل الخرطوم فى سبتمبر القادم لمعالجة ديون بلاده على السودان البالغة 90 مليون دولار".

وتابع " الخارجية تواصل تحركاتها مع الولايات المتحدة ، والإتحاد الأوروبي للدفع بملف الديون، ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، بجانب التوصل لعلاقات إيجابية بين السودان والولايات المتحدة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الإنسان السوداني المهدور (2) 2017-04-28 00:18:26 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com في الجزء الأول من هذا المقال تناولتُ مفهوم "الهدر" الذي إستخدمه عالم النفس والمفكِّر اللبناني مصطفى حجازي في دراسته لعلاقة المتسلط بالإنسان في المجتمعات المتخلفة، وأشرتُ إلى أنَّ هذا (...)

العهد أم تعديلات (بدرية) 2017-04-27 10:08:35 بقلم : تاج الدين بانقا الدستور هو عقد التأسيس للدولة يفصل بين سلطاتها تشريعا وتنفيذا وقضاء ويؤطر حقوق وواجبات وحرمات مواطنيها وساكنيها وعلاقات منظومات حكمها وجوارها قريب إقليم او بعيد في محيط الكون.وهو سامي يعلو كل (...)

حرب المطارات 2017-04-27 10:02:21 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في كلمة لي قبل اسابيع في ذات هذه الزاوية، بعنوان (الحاج وراق بين العمالة والدروشة) كتبت ان معاداة مصر والنفور منها وإظهار البغض لها يكاد يكون مرادفاً للوطنية عند نفر من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.