الخارجية: وصول 165 مواطن سوداني من العالقين في ليبيا الأربعاء

الخرطوم 16 يوليو 2019 - أعلن السودان، الثلاثاء، وصول دفعة جديدة، من العالقين في ليبيا بسبب المواجهات العسكرية في طرابلس ومحيطها.

سودانيون وصلوا طرابلس فرارا من القتال بين القوات الليبية (سودان تربيون)

وأوضح بيان صادر عن الخارجية السودانية، تلقته "سودان تربيون"، أن المجموعة الجديدة ستصل الخرطوم يوم الأربعاء وتضم حوالي 165 مواطن ومواطنة.

ونوَّه إلى أن المجموعة سبقها وصول دفعتين الأولى كانت في 2 يونيو الماضي، وضمت 152 من السودانيين، والثانية في 10 يوليو الجاري وضمت 182 فردا.

ونبه إلى أن وزارة الخارجية والسفارة السودانية بطرابلس وجهاز السودانيين العاملين بالخارج، ستنظم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية رحلات خاصة لإجلاء السودانيين المتأثرين بالحرب في ليبيا والراغبين في العودة إلى البلاد.

ويحاول شباب سودانيون عبور الحدود الليبية بغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ولا توجد إحصائيات رسمية توضح أعدادهم.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أبريل 2017، أنها تعمل لإعادة نحو حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم من إفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.

ولتحجيم الإتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عامًا.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.