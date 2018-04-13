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الخبير المستقل لحقوق الإنسان يصل الخرطوم الأحد

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الخرطوم 13 أبريل 2018 ـ قال مسؤول سوداني، الجمعة، إن الخبير المستقل لحقوق الإنسان، اريستيد نونوسي، سيصل الخرطوم، يوم الأحد، في زيارة تمتد 10 أيام.

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الخبير المستقل لحقوق الإنسان اريستيد ننوسي في معرض الحوار الوطني بالخرطوم ـ الخميس 14 أبريل 2016 (سودان تربيون)

وتأتي زيارة المسؤول الأممي في إطار تكليفه من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس المتمثل في المساعدات التقنية وتنمية القدرات.

وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في السودان طارق مبارك مجذوب، إن الهدف من زيارة الخبير المستقل متابعة توصياته السابقة الموجهة للحكومة من خلال تقريره السابق الذي قدمه أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الـ 36 بجنيف.

وأضاف لوكالة السودان للأنباء أن السودان أوفى بكامل التزاماته التي حددها الخبير مجددا التزام الحكومة بالتعاون التام مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وتتضمن زيارة نونوسي، بحسب مقرر المجلس، لقاءا مع وزير العدل، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وزير الخارجية، منظمات المجتمع المدني، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ونقابة المحامين.

كما يزور الخبير المستقل لحقوق الإنسان سجن شالا الاتحادي بولاية شمال دارفور، ويختتم زيارته بعقد مؤتمر صحفي بمباني الأمم المتحدة قبل أن يقدم نتائج زيارته وتوصياته لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل.

وكان نونوسي قد قال في بيان الثلاثاء الماضي إن زيارته الخامسة إلى السودان تهدف إلى دراسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة المجالات الممكنة للتعاون التقني.

وأضاف إنه يريد أيضا معرفة الإجراء الذي اتخذ لإصلاح الإطار القانوني الحالي الذي ينتهك ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية استجابة للتوصيات الواردة في تقاريره السابقة.

يذكر أن السلطات السودانية استبقت زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان، بإطلاق سراح معتقلين من قيادات الأحزاب والناشطين، جرى توقيفهم منذ يناير الماضي إثر احتجاجات على إجراءات إقتصادية قاسية أقرتها موازنة العام 2018.



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