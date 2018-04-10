الخبير المستقل لحقوق الإنسان يصل السودان الأسبوع المقبل

جنيف 10 أبريل 2018– يبدأ الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اريستيد نونوسي زيارة الى السودان السبت المقبل لتقييم تنفيذ التوصيات المقدمة إلى الحكومة من آليات حقوق الإنسان.

الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي ىـ الخرطوم 21 مايو 2017 (سودان تربيون)

وقال نونوسي في بيان الثلاثاء " زيارتي الخامسة إلى السودان تهدف إلى دراسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومناقشة المجالات الممكنة للتعاون التقني".

وأضاف إنه يريد أيضا معرفة الإجراء الذي اتخذ لإصلاح الإطار القانوني الحالي الذي ينتهك ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية استجابة للتوصيات الواردة في تقاريره السابقة.

وسيلتقي نونوسي بمسؤولين سودانيين وممثلين عن المجتمع المدني وقادة المجتمع وأعضاء السلك الدبلوماسي ووكالات الأمم المتحدة في الخرطوم ودارفور.

ويعقد الخبير المستقل مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين 23 أبريل في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الخرطوم لتقديم ملاحظاته الأولية إلى وسائل الإعلام بشأن الزيارة.

وسيقدم الخبير المستقل نتائجه وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2018