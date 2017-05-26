الخرطوم: استئناف الاجتماعات مع جوبا حول أبيي الثلاثاء

الخرطوم 26 مايو 2017 ـ قالت لجنة إشراف أبيي من جانب السودان "أجوك"، الجمعة، إنها تلقت دعوة من الاتحاد الأفريقي لاستئناف الاجتماعات مع دولة جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل.
- قوات "يونيسفا" في أبيي
ويتنازع كل من السودان وجنوب السودان حول منطقة أبيي، التي تقطنها قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا.
وبحسب رئيس اللجنة، حسن علي نمر فإن "أجوك"، تلقت دعوة من الاتحاد الأفريقي لاستئناف الاجتماعات التي تمهد لتطبيق اتفاقية 20 يونيو 2011 بين السودان وجنوب السودان، وشدّد على إجراء الاجتماعات وفق المرجعية السابقة.
وقال نمر، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، "إن أجندة السودان واضحة في ضرورة أن تتم الاجتماعات وفق المرجعيات السابقة"، مشدداً على ضرورة استصحاب مخرجات اجتماع "أجوك" الذي انعقد في مارس 2015، بجانب وضع جدول ثابت وواضح للاجتماعات لهذا العام، فضلاً عن تسهيل عمل المنظمات بالمنطقة وعودة النازحين.
ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع موسع للإدارات الأهلية بغرض التعايش السلمي بين مكونات المنطقة تحت إشراف اللجنة المشتركة، وأن تقوم قوات حفظ السلام بدورها كاملاً.
وينتشر في أبيي نحو 4 ألاف جندي أثيوبي ضمن مهمة دولية لحفظ السلام تعرف بـ "يونسفا" بعد أن شهدت المنطقة المتنازع عليها عدة توترات بين القبيلتين وجيشي الشمال والجنوب، راح ضحيتها العشرات.
أخر الآراءإبراهيم أحمد محمد عثمان 2017-05-25 14:44:07 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com خطَّ الأستاذ إبراهيم الميرغني الأسبوع الماضي كلمةً مكتوبة يرُّدُ فيها على ناقديه الذين تبادلوا صوراً له في رحلة صيدٍ بإحدى بوادي السودان، ولم نستسغ في نقدهم التطرُّق لشؤون شخصية (...)
لماذا السنوسي.. ؟ 2017-05-22 21:43:10 بقلم : عبدالحميد أحمد على مدى شهور ومنذ وفاة الشيخ الترابي ظل الجدل دائراً حول إمكانية حدوث انشقاق داخل المؤتمر الشعبي لكن ذلك لم يحدث بعد وإذ تباهت قيادة التنظيم في أوقات عديدة بصلابة وحدتهم واتفاق كلمتهم وعبورهم (...)
ترامب والبشير في الرياض.. متى مزاري أوفي نزاري.؟ 2017-05-18 14:10:36 بقلم :عبد الحميد أحمد على غير ميعاد أعلن البيت الأبيض، منتصف يناير- كانون الثاني رفعاً جزئياً للعقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان وكان الرئيس باراك أوباما، في آخر أيامه بالبيت الأبيض قد بعث رسالة إلى الكونغرس أوضحت (...)
المزيد