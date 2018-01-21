الخرطوم تأسف لتصريحات واشنطن بشأن حقوق الإنسان والحريات العامة

الخرطوم 21 يناير 2018- تأسفت وزارة الخارجية السودانية لتصريحات نظيرتها الأميركية التي انتقدت أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة بالسودان في اعقاب حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد قادة أحزاب وناشطين وصحفيين خلال احتجاجات ضد الغلاء.

قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر ناويرت، نددت في تصريحات لـ "فرانس برس" الجمعة" باحتجاز السلطات السودانية عددا من الصحفيين بعد اعتقالهم الاربعاء الماضي خلال تغطيتهم تظاهرات خرجت احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع، ووصفت أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد بـ(الرديئة).

وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان الأحد عن أسفها لتصريحات ناويرت، وقالت إنها تجاوزت الإشارة للتطورات الكبيرة في الساحة السودانية على صعيد جهود ترقية اوضاع حقوق الانسان والحريات العامة وترسيخ حقوق المواطنة لكافة فئات وأفراد الشعب في إطار حكم القانون.

وقال البيان الممهور باسم المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، تلقته (سودان تربيون) إن السودان يتمتع بحرية إعلامية واسعة تشهد بها أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية تعبر عن مختلف الآراء الحزبية والحرة المستقلة التي تعمل تحت مظلة الدستور والقانون.

وجاءت تصريحات المسؤولة الأميركية على خلفية اعتقال سلطات الأمن السودانية لصحفيين منذ الأربعاء الماضي بينهم مراسلا فرانس برس ورويترز.

وأضاف خضر "إذ تشير الوزارة إلى انتخابات 2020 فإنها تؤكد أن الصحافيين كشأن كل المواطنين السودانيين يتمتعون بكامل الحقوق والمزايا التي يكفلها لهم الدستور والقانون".

وجدد التزام حكومة الوفاق الوطني بالمضي قدما وفقاً لبرنامجها في خطوات استكمال السلام وتعزيز حالة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ حكم القانون.

وأشار خضر إلى أن الحوار الوطني غطت مداولاته ستة محاور ضمنها محور حقوق الانسان والحريات العامة وحظيت بنقاشات افضت الى مقررات وتوصيات اجمعت عليها كافة القوى المشاركة من الحكومة وأطراف المعارضة.

واضاف "ولا شك ان مقررات وتوصيات لجنة حقوق الانسان والحريات العامة ستمثل اهم أدوات لجنة دستور السودان الدائم والتي بشر رئيس الجمهورية انه سيتم إعلانها في القريب العاجل".