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الخرطوم تأمل في دور أممي لتنظيم الدعم الدولي للسودان

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الخرطوم7 سبتمبر 2019 - أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، السبت، عن تطلعه لأن تلعب الأمم المتحدة، دورا رائدا في تنظيم الدعم الدولي للبلاد، ووضع خطة شاملة تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة الأجل وصياغتها وفقا لأولويات الحكومة الانتقالية.

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انطونيو غوتيريس

وأضاف حمدوك لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة التنسيقي المنعقد في العاصمة الخرطوم، إن "شعار الثورة، (حرية .. سلام .. وعدالة) سيشكل مستقبل البلاد، ونتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دورا رئيسيا في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية".

من جهته نقل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان، نيكولاس هايسوم، تهنئة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى رئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية.

وأشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية بالسودان، قوي يوب سون، إلى أن "الأمم المتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الانتقالية في السودان".

وأضافت، "سنتحلى بالمرونة والذكاء والابتكار للاستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة للبلد".

ويناقش الاجتماع الذي يستمر لـ 3 أيام خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وبناء السلام.

ويستضيف الاجتماع خبراء وطنيين ودوليين يقدمون عروضا حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في البلاد خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.



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