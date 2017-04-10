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الخرطوم تبدي إرتياحها لبيان (الترويكا) حول إغاثة جنوب السودان

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الخرطوم 10 أبريل 2017 - رحبت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين ،ببيان مجموعة الترويكا( أميركا،بريطانيا والنرويج) حول فتح السودان حدوده لنقل المساعدات الإنسانية لمواطني جنوب السودان.

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قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر إن السودان يعرب عن تقديره لبيان التروكيا وترحيبها بقرار السودان بفتح معابره الحدودية، وإستقباله أكثر من 360 ألف لاجىء من جنوب السودان".

وأضاف في بيان تلقته (سودان تربيون) " إلى جانب تقديم مساعدات غذائية من مخزونه الاستراتيجي للمتضررين من تلك الأوضاع".

وأكد الخضر إلتزام السوداني الأخلاقي تجاه شعب جنوب السودان الشقيق، مجدداً عزمه على مواصلة جهوده من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بجمهورية جنوب السودان.

ورحبت دول الترويكا "الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج" الجمعة ، بفتح السودان لمعبر ثاني لإيصال المساعدات إلى جنوب السودان الذي يعاني المجاعة في عدة مناطق.،وتسهيل تدفق المساعداات الغذائية عبر بورتسودان، وكذلك التبرع بالغذاء لشعب جنوب السودان.

ودشن برنامج الغذاء العالمي، الخميس قبل الماضي، الممر الإنساني على طريق (الأبيض ـ هجيليج ـ ربكونا ـ بانتيو)، لتوصيل المساعدات للسكان الذين يعانون من المجاعة في جنوب السودان، ليضاف إلى معبر "كوستي ـ الرنك".

وفي وقت سابق أبدت سفارات دول الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، عبر بيان مشترك، ترحيبها بقرار حكومة السودان، فتح ممر إنساني إضافي براً، لإيصال المساعدات الإنسانية لجنوب السودان، مطالبة بممر ثالث.

كما قالت الحكومة السودانية، إنها لا تستبعد فتح جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دولة جنوب السودان، من مطار الأبيض، حال هطول الأمطار واستمرار المجاعة هناك، معلنة في ذات الوقت عن مقترح لفتح طريق بري ثالث لنقل الإعانات للمتأثرين.



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