الخرطوم تبلغ المبعوث البريطاني بخوض جولة مفاوضات مع (الحلو) خلال أيام

الخرطوم 21 يناير 2018 ـ أبلغت الحكومة السودانية ميعوثا بريطانيا ، الأحد رسميا بمشاركتها في جولة المفاوضات حول المنطقتين التي تعقد مطلع فبراير المقبل بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، مع الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو.

عندور اجتمع بالمبعوث البريطاني في الخرطوم ..الأحد 21 يناير 2018

وأجرى المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، كريستوفر أتروت، الأحد مباحثات مع مسؤولين في الحكومة شملت، مساعد الرئيس إبراهيم محمود، ووزير الخارجية إبراهيم غندور.

ونقل مساعد البشير ورئيس وفد الحكومة للتفاوض، ابراهيم محمود، المبعوث البريطاني التزام الحكومة بمواصلة الحوار والتفاوض ومشاركتها في الجولة المقبلة مع الحركة الشعبية -شمال التي ستعقد في الأسبوع الأول من فبراير القادم بأديس ابابا.

وأكد محمود خلال لقائه أتروت بالقصر الرئاسي، الأحد، أن السودان منفتح للتوصل إلى حل حول المنطقتين، بما يخدم عملية السلام التي تركز على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الانسانية وفقا لخارطة الطريق والدخول مباشرة في الترتيبات الأمنية.

ويشار الى أن الجناح الآخر من الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار، حذر قبل أيام على لسان نائب رئيس الحركة ياسر عرمان من محاولات عزلهم من المفاوضات والعملية السلمية، وابدى استعدادا للتعاون مع خصومهم في الحركة بقيادة الحلو للوصول الى حل شامل .

وقال مدير الإدارة الأوربية بوزارة الخارجية، خالد موسى، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، إن مساعد الرئيس أكد التزام السودان بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها، بجانب التزاماته السابقة والبدء من حيث انتهى التفاوض في الجولات السابقة.

واشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مسيرة السلام في السودان بجانب التطورات الراهنة في السودان بما يخدم قضية السلام، قائلاً إن المبعوث البريطاني أكد حرص بلاده على حث كافة الاطراف للتعاون بنيه حسنه ووقف إطلاق النار والدخول في الترتيبات الأمنية.

كما التقى المبعوث البريطاني، وزير الخارجية، ابراهيم غندور، وبحثا عملية السلام والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد غندور طبقاً للمتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، جاهزية الحكومة للمشاركة في المفاوضات مع الحركة الشعبية -شمال برئاسة عبد العزيز الحلو استجابة لدعوة اللجنة العليا رفيعة المستوي والاتحاد الأفريقي.

وقال خضر في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) إن غندور أعرب عن التزام السودان بالتوصل لاتفاق مع الحركة لوقف إطلاق النار بصورة دائمة وفتح ممرات العون الانساني وحرية حركة المواطنين والبضائع والانخراط في مفاوضات الترتيبات الأمنية والسياسية.

من جانبه أكد المبعوث البريطاني كريستوفر أتروت، أن زيارته جاءت في سياق دعم عملية السلام وجهود اللجنة العليا رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الافريقي وتشجيع الأطراف لإنجاح جولة مفاوضات السلام التي ستعقد مطلع فبراير المقبل.

وقال إنه اطلع على خارطة الطريق التي تتضمن وقف العدائيات وإيصال المعونات الإنسانية، معربا عن أمله في نجاح الجولة المقبلة.