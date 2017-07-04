الخرطوم تبلغ جوبا بضرورة وقف دعمها للحركات المتمردة

الخرطوم 4 يوليو 2017 ـ قال وزير الخارجية السوداني إن نائب الرئيس نقل إلى النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان، خلال لقاء جمعهما بأديس أبابا الثلاثاء، ضرورة أن توقف جوبا دعمها لحركات التمرد السودانية.

جندي من الجيش الشعبي يجلس في نقطة حدودية بولاية جنوب كردفان بين دولتي السودان وجنوب السودان ..صورة من (رويترز)

وأكد وزير الخارجية إبراهيم غندور أن اللقاء بين نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن والنائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق، جرى على هامش القمة الأفريقية وبحضور الوزراء من الجانبين، وقال لوكالة السودان للأنباء "إن النقاش حول العلاقات بين البلدين كان صريحا".

يشار إلى أن الخرطوم وجوبا تتبادلان اتهامات بدعم الحركات المسلحة في البلدين.

وأكد غندور "أن الاجتماع كان صريحا وشفافا وتمت الإشارة فيه بصورة واضحة جدا للدعم الذي تتلقاه الحركات المسلحة والمتمردة سواء من دارفور أو المنطقتين ولا بد من إيقافه".

وتقاتل الحكومة السودانية، الحركة الشعبية ـ شمال، بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 14 عاما.

وقال غندور إن "نائب الرئيس أكد أن السودان منفتح وجاهز لبناء علاقات قوية وإيجابية مع جنوب السودان باعتبار اننا كنا دولة واحدة وسنظل أشقاء واخوة وجيران".

من جانبه وصف تعبان دينق ـ طبقا للوكالة الرسمية ـ الاجتماع بأنه "كان ناجحا وشفافا ولا بد من العمل لتحسين العلاقات للأفضل"، وقال إن الطرفين يجب عليهما العمل لإنجاح زيارة الرئيس سلفا كير ميارديت للخرطوم.

وبحسب غندور فإن وزير خارجية جنوب السودان دينق ألور تسلم منه دعوة من الرئيس البشير عمر للرئيس سلفا كير لزيارة السودان.

وتابع "تم الاتفاق في اللقاء على العمل من أجل نجاح تلك الزيارة من خلال عمل مشترك يسبق الزيارة عبر اللجنة الأمنية واللجنة السياسية الأمنية المشتركة للاتفاق ووضع النقاط على الحروف".

وتأجلت اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بين البلدين أكثر من مرة، حيث من المقرر أن تبحث مسائل متعلقة بترسيم الحدود وقضايا الأمن والاتهامات المتبادلة بدعم وإيواء الحركات المسلحة.