الخرطوم تحتضن جولة جديدة من التشاور السياسي مع موسكو

الخرطوم 8 نوفمبر 2018- تنطلق بالخرطوم الجمعة اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا برئاسة كل من وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية أسامة فيصل ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

مقر الخارجية السودانية

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق في تصريح الخميس إن المباحثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الداخلية في البلدين، وبالإضافة إلى العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والتعاون في النواحي الثقافية والتعليمية والقنصلية.

وأضاف " كما سيتطرق الجانبان للأوضاع الاقليمية والدولية، خاصة مسار العلاقات مع جنوب السودان وافريقيا الوسطى ومسيرة الحوار مع الولايات المتحدة والعلاقات مع مصر وسوريا".

وتعد روسيا واحدة من الداعمين الرئيسيين للخرطوم في مجلس الأمن الدولي، لكن ثمة خلاف بين البلدين حيال التعامل مع الأوضاع في سوريا حيث ترفض الخرطوم الحل العسكري المسنود من موسكو وتدعو لمعالجة سياسية للأزمة في سوريا.

وتعقد المشاورات السودانية الروسية قبل أيام قليلة من جولة مفاوضات جديدة بين فرقاء جمهورية أفريقيا الوسطى حيث استضافت الخرطوم أواخر أغسطس الماضي جولة أولى كانت روسيا فيها الوسيط الرئيسي.