الخرطوم تخرج في احتجاجات متفرقة للمطالبة برحيل النظام

الخرطوم 28 فبراير 2019- انتظمت مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخميس احتجاجات شعبية تطالب برحيل النظام الحاكم تدخلت على اثرها الشرطة وفضت المتظاهرين كما جرى اعتقال بعضهم على يد قوات أمنية.

المئات خرجوا الى شارع الستين شرق الخرطوم تحديا للطوارئ ..الخميس 28 فبراير 2019

وتجاوب المئات من الشباب والشابات مع دعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين للخروج في مسيرات تتحدى إعلان الطوارئ وتتمسك برحيل النظام.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خروج أعداد مقدرة في أحياء متفرقة بالخرطوم هاتفة بإسقاط النظام بدأت من مناطق "جبرة" و"الكلاكلة" والشجرة، والديم والصحافة وشارع الستين من جهة الرياض وانضم الي المتظاهرين أهالي المعمورة والجريف.

وشهدت هذه المناطق مواجهات شرسة بين الشرطة والمحتجين حيث تبادلوا القذف بالحجارة والغاز المدمع.

وفي الخرطوم بحري كانت مناطق شمبات والشعبية على موعد مع خروج عدد كبير من الشباب والشابات مرددين شعارات تطالب برحيل النظام.

وفي منطقة "البوستة" بأم درمان تجمع المئات في دقائق مع حلول الواحدة ظهرا هاتفين " حرية .. سلام. وعدالة ..الثورة خيار الشعب".

وتدخلت قوة من الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع ليتفرق المحتجون في الشوارع الجانبية مع استمرار ملاحقات الشرطة.

كما أكد شهود عيان اعتقال قوات الأمن العشرات من المحتجين وجرى ترحيلهم إلى قسم أم درمان الأوسط.