 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

الخرطوم تدعو باريس لدعم مفاوضات فرقاء أفريقيا الوسطى المرتقبة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 أكتوبر 2018- حثت الحكومة السودانية فرنسا على دعم جولة التفاوض المرتقبة بين فرقاء أفريقيا الوسطى بالخرطوم منتصف الشهر المقبل، كما أعلنت عن زيارة لوزير الخارجية السوداني الى باريس خلال نوفمبر.

JPEG - 67.7 كيلوبايت
القوات الفرنسية حاولت الإسهام في معالجة أزمة أفريقيا الوسطى لكنها انسحبت لاحقا .. صورة لـ( أ ف ب)

وقالت وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسمها بابكر الصديق إن الوزير الدرديري محمد أحمد اجتمع الخميس بالخرطوم الى السفيرة الفرنسية إيمانويل بلاتمان ناقلا تقدم جهود السودان للمساعدة في تحقيق السلام بالمستعمرة الفرنسية السابقة، في إطار مبادرة الاتحاد الأفريقي ونتائج زيارته لكل من بانغي وانجمينا في سياق هذه الجهود.

واستضافت الخرطوم أواخر أغسطس الماضي مباحثات مع الجماعات المتمردة في أفريقيا الوسطى بعيدا عن الأضواء، ولاحقا أعلن توسط الحكومة الروسية في اجتماع استمر ليومين للسلام في الخرطوم بين ميليشيا "بالاكا" المسيحية بقيادة ماكسيم موكوم وفصيل مسلم بقيادة نور الدين آدم.

وتطلع الدرديري طبقا لتصريح المتحدث لدعم فرنسا تلك الجهود ومشاركتها في فاتحة جلسات التفاوض. المقررة منتصف نوفمبر المقبل.

وأفاد أن الدعوة ستقدم لرؤساء تشاد، الكنغو برازفيل، الجابون، الكاميرون لحضور انطلاقة المفاوضات.

وبحث الاجتماع كذلك أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق بينهما بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والزيارة المقررة للوزير الى فرنسا الشهر القادم.

بدورها أكدت السفيرة الفرنسية دعم بلادها لأي جهود لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى وجهود السودان في إطار دعم مبادرة الاتحاد الأفريقي.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في أفريقيا الوسطى منذ الانقلاب الذي قاده ميشال دجوتوديا وائتلاف سيليكا المتمرد وأطاح بالرئيس فرانسوا بوزيزيه في مارس3 201.

وفي شهر ديسمبر من العام 2013 أرسلت فرنسا نحو الفي جندي إلى أفريقيا الوسطى لمساعدة خمسة آلاف من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، لكنها اتهمت فيما بعد بالانحياز للجماعات المسلحة، وتم سحب القوات الفرنسية من هناك بعد نحو عامين ونيف.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الصَّادق المهدي. تجلِّيات زعيم طائفي (4) 2018-10-18 18:45:27 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk تنويه نودُّ أن نلفت نظر انتباه القراء بأنَّ هذه السلسلة من المقالات قد تفوق ثماني حلقات، حيث حاولنا تجزئتها حتى يتسنَّى للقراء قراءتها ومتابعتها دون ملل أو كلل. المهدي (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (3 -8) 2018-10-17 23:56:31 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk تهافت الصَّادق في المعارضة والصَّادق منذ استيلاء الجبهة القوميَّة الإسلاميَّة على الحكومة في حزيران (يونيو) 1989م لم يكن مقتنعاً بالعمل العسكري، بل كان يؤكِّد تمسُّكه (...)

في السودان ام في جنيف ؟ 2018-10-15 15:52:40 بقلم : محمد عتيق الصديق ‏والصحفي الكبير الاستاذ محمد لطيف ، صاحب التحليل السياسي الرشيق والمقروء ، كان نجم التغطية الصحفية التحليلية لاجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع ‏للأمم المتحدة (جنيف سبتمبر ‏٢٠١٨) ‏عبر (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.