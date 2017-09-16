الخرطوم تدين تفجيرات لندن وتدعم بريطانيا في مواجهة الإرهاب

االخرطوم 16 سبتمبر 2017- شجبت وزارة الخارجية السودنية، التفجير الذي وقع بمترو أنفاق لندن الجمعة، معلنة تضامن الخرطوم الكامل مع الحكومة البريطانية ودعمها في مواجهة "الأعمال الاجرامية".
- مقر الخارجية السودانية
وأصيب نحو 30 شخصا في انفجار سببته قنبلة ناسفة في أحد قطارات الأنفاق جنوب غربي لندن، فيما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير.
وقال المتحدث باسم الخارجية في الخرطوم، قريب الله خضر، في تصريح تلقته (سودان تربيون) السبت، إن الخارجية "تعرب عن إدانتها القوية للتفجير الإرهابي الذي وقع بمترو أنفاق لندن وأسفر عن إصابة العديد من الأشخاص في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".
واضاف "تعبر الوزارة عن رفضها واستنكارها لكافة الأعمال الإرهابية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية".
وأكد تضامن السودان الكامل مع الحكومة البريطانية ودعمها ومساندتها لها في مواجهة "الأعمال الاجرامية الآثمة"، مضيفاً "كما تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية".
أخر الآراءهل العنف صفة ملازمة للدين الإسلامي حصرياً ؟ 2017-09-14 13:15:24 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com يدَّعي بعض الغلاة أنَّ العنف صفة جوهرية مصاحبة للدين الإسلامي، بعكس الأديان الأخرى، ويستندون في زعمهم هذا إلى عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآراء والفتاوى الفقهية التي (...)
غواصات سودانية (6) 2017-09-13 12:11:12 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) بحسب الموسوعة الدولية، ويكيبيديا، فقد نشأ مصطلح (الطابور الخامس) اثناء الحرب الاهلية الاسبانية في ثلاثينيات القرن المنصرم. ويشير المصطلح الى العناصر التي تتغلغل داخل (...)
انقسامات حركات التحرر السودانية واسئلة المستقبل: اختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي[1] 2017-09-09 16:22:30 مالك عقار اير نجنيوفا تاريخيا، شهدت العديد من، إن لم يكن كل، حركات المقاومة والتحرر المسلحة اشكالاً مختلفة من الانقلابات الداخلية والانقسامات. ولكل انقسام في حركة تحرر ما محركاته و دينامياته الخاصة. و الحركة الشعبية (...)
المزيد