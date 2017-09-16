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الخرطوم تدين تفجيرات لندن وتدعم بريطانيا في مواجهة الإرهاب

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االخرطوم 16 سبتمبر 2017- شجبت وزارة الخارجية السودنية، التفجير الذي وقع بمترو أنفاق لندن الجمعة، معلنة تضامن الخرطوم الكامل مع الحكومة البريطانية ودعمها في مواجهة "الأعمال الاجرامية".

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مقر الخارجية السودانية

وأصيب نحو 30 شخصا في انفجار سببته قنبلة ناسفة في أحد قطارات الأنفاق جنوب غربي لندن، فيما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير.

وقال المتحدث باسم الخارجية في الخرطوم، قريب الله خضر، في تصريح تلقته (سودان تربيون) السبت، إن الخارجية "تعرب عن إدانتها القوية للتفجير الإرهابي الذي وقع بمترو أنفاق لندن وأسفر عن إصابة العديد من الأشخاص في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

واضاف "تعبر الوزارة عن رفضها واستنكارها لكافة الأعمال الإرهابية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وأكد تضامن السودان الكامل مع الحكومة البريطانية ودعمها ومساندتها لها في مواجهة "الأعمال الاجرامية الآثمة"، مضيفاً "كما تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية".



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