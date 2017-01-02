الخرطوم تدين هجمات اسطنبول وتعلن دعمها لتركيا في مواجهة الإرهاب

الخرطوم 2 يناير 2017- استنكرت الخارجية السودانية الهجمات التي وقعت في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول التركية، واودت بحياة 39 شخصاً بينهم عدد من الجنسيات العربية.

مقر وزارة الخارجية السودانية

وأعلنت في بيان ، تلقته (سودان تربيون) الاثنين، عن تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته لجهود تركيا الرامية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية.

ووقع هجوم دامي فجر الأحد في أحدى الأندية بمدينة اسطنبول التركية، نفذه مسلح اثناء احتفالات راس السنة الميلادية، وسارع تنظيم داعش لتبني الهجوم.

وأعربت الخارجية السودانية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بالإجرامي. وأضافت "راح ضحيته العديد من المدنيين الأبرياء في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

وعبرت في ببانها عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب تركيا ولأسر الضحايا والجرحي.