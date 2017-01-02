الخرطوم تدين هجمات اسطنبول وتعلن دعمها لتركيا في مواجهة الإرهاب

الخرطوم 2 يناير 2017- استنكرت الخارجية السودانية الهجمات التي وقعت في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول التركية، واودت بحياة 39 شخصاً بينهم عدد من الجنسيات العربية.
- مقر وزارة الخارجية السودانية
وأعلنت في بيان ، تلقته (سودان تربيون) الاثنين، عن تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته لجهود تركيا الرامية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية.
ووقع هجوم دامي فجر الأحد في أحدى الأندية بمدينة اسطنبول التركية، نفذه مسلح اثناء احتفالات راس السنة الميلادية، وسارع تنظيم داعش لتبني الهجوم.
وأعربت الخارجية السودانية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بالإجرامي. وأضافت "راح ضحيته العديد من المدنيين الأبرياء في جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".
وعبرت في ببانها عن صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب تركيا ولأسر الضحايا والجرحي.
أخر الآراءنداء الوطن في واحد وستينية الاستقلال 2016-12-31 20:41:34 العبور من حقبة ماضية إلى حقبة آتية بقلم الإمام الصادق المهدي عمت السعادة شعبنا في مثل هذا اليوم من عام 1956م لأنه حرر إرادته بوسيلة سلسة وحازمة وبإجماع رائع، فكان استقلالاَ كامل الأركان لحكم المشاركة والمساءلة والشفافية (...)
الجملكية مرَّة أخرى 2016-12-31 08:35:21 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com شكَّل سقوط الملكية المصرية على يد الجيش المصري في يوليو 1952 ( سمِّه حركة أو ثورة أو إنقلاباً ) العلامة الأبرز في التحولات التي شهدها العالم العربي من أنظمة الحكم الملكي الى أنظمة (...)
الانتفاضة فى السودان: الصعوبات والحلول 2016-12-26 21:59:55 زينب كباشى عيسى كثير من الثورات فى العالم تحدث يوميا وبأشكال متعددة، والذى يفشل منها ينتسى تماما وقد يسمى (محاولة) وقد لا يطلق عليه اسما أبدا – أما الذى ينجح منها فيكتب فى التأريخ ويطلق عليه اسم ثورة. ولكل منهما عوامل (...)
المزيد