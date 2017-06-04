الخرطوم تدين هجمات لندن وتعلن تضامنها مع بريطانيا ضد الإرهاب

االخرطوم 4 يونيو 2017 ـ شجبت الحكومة السودانية، الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة البريطانية لندن، السبت، معلنة تضامن السودان ومساندته لبريطانيا ضد الإرهاب.

أفراد شرطة مسلحون بالقرب من جسر لندن ..الأحد 4 يونيو 2017 (رويترز)

وشهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، سلسلة هجمات نفذتها مجموعة إرهابية حيث دهس ثلاثة مهاجمين مارة على جسر لندن بعربة قبل أن يطعنوا آخرين في شوارع قريبة ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 48 آخرين.

وأعربت الخارجية في الخرطوم عن "إدانتها القوية للهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن وأودت بحياة العديد من المدنيين الأبرياء وإصابة العشرات" واصفة الحادثة بأنها "جريمة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية".

وعبرت الخارجية في بيان تلقته (سودان تربيون)، الأحد، عن مواساتها لعائلات الضحايا والجرحى ولشعب وحكومة بريطانيا.

وتابع البيان "تعرب الوزارة عن تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته للحكومة البريطانية، كما تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية والإجرامية".

وذكرت وكالة برس‭‭ ‬‬أسوسييشن للأنباء يوم الأحد نقلا عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا إن 21 مصابا من بين ضحايا هجوم جسر لندن في حالة حرجة.