الخرطوم ترحب بقرار مجلس الأمن يوقف الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين

الخرطوم 24 ديسمبر 2016-رحبت الحكومة السودانية السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي، بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة القرار نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية.

جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء 10 فبراير 2016..صورة من موقع "الامم المتحدة"

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في أراضى فلسطيين المحتلة بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بينما وافقت 14 دولة على القرار.

ويعد القرار الأول من نوعه الذي يتبناه مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين وإسرائيل منذ نحو ثماني سنوات.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان تلقته "سودان تربيون " السبت " إنها ترحب بقرار مجلس الامن الدولي الذي قضی بالوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت على تأييدها الكامل والقوي للقرار الذي اعتبرته نقلة نوعية تاريخية في تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية.

واضافت "نتطلع أن يشكل القرار مسعی جادا يمكن البناء عليه لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، علی أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

واعربت الخارجية السودانية عن املها في أن يكون القرار خطوة أولى في طريق تكثيف الضغوط علی إسرائيل لدفعها نحو الإنصياع الكامل للقرارات الدولية الداعية لانسحابها إلى حدود الرابع من يونيو 1967 والقبول بالتفاوض وفقا لمرجعية المبادرة العربية للسلام.