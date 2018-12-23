 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 23 كانون الأول (ديسمبر) 2018

الخرطوم تستدعي السفير الكويتي احتجاجا على مطالبة رعاياه بمغادرة السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 23 ديسمبر 2018- استدعت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، سفير الكويت لدى الخرطوم بعد طلب السفارة من الكويتيين الموجودين بالسودان المغادرة وتحذير القادمين بسبب الأوضاع المضطربة في البلاد، في وقت أصدرت سفارات أخرى تحذيرات لرعاياها لتجنب مواقع التجمعات.

JPEG - 15.2 كيلوبايت
مقر وزارة الخارجية السودانية

وقال المتحدث باسم الوزارة بابكر الصديق في تصريح تلقته (سودان تربيون) الأحد إن وكيل وزارة الخارجية ياسر خضر استدعى سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد مبارك القنبدي على خلفية ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول طلب السفارة الكويتية من المواطنين الكويتيين عدم زيارة السودان والموجودين بالسودان مغادرة البلاد.

وأضاف " أوضح السفير الكويتي أن هذا الإجراء لم يكن مقصود منه أي إشارات ذات بعد سياسي أو أن الأوضاع في السودان غير آمنه".

وأوضح الدبلوماسي الكويتي أن القصد كان تنبيه بعض المواطنين الكويتيين الذين يأتون إلى السودان دون علم السفارة لممارسة أعمال خيرية أو للصيد أو لقضايا خاصة بهم بأن ثمة احداث في بعض الولايات حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

وفي غضون ذلك طلبت السفارة السعودية بالخرطوم في تغريدة على (تويتر) من مواطنيها الزائرين والمقيمين توخي الحذر وتجنب الذهاب الى مناطق الاحتجاجات أو الاحتكاك بالمتظاهرين، مشيرة الى خروج احتجاجات في عدد من ولايات السودان.

وعلى ذات النحو حذرت السفارة الماليزية لدى الخرطوم في بيان صدر السبت رعاياها من الاحتجاجات التي عمت عدد من السودانية.

كما دعت البحرين مواطنيها المتواجدين في الخرطوم للابتعاد عن أماكن التظاهرات، والحقت وزارة الخارجية في المنامة هذه التحذيرات بتأكيد تضامنها ووقوفها الى جانب السودان.

وأعربت عن تقديرها الكبير لـ "الجهود الدؤوبة والمساعي الحثيثة للسودان بقيادة الرئيس عمر حسن البشير من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية وتوفير كل سبل التقدم والرخاء والازدهار للشعب السوداني الشقيق".

وأشادت في بيان رسمي السبت، بـ "المواقف الأخوية الثابتة للسودان وحرصه الشديد على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والسلام في المنطقة، منوهة بدوره المهم في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أنظمة الطغيان لا تفهم درس التاريخ إلا بعد فوات الأوان 2018-12-23 23:01:34 بقلم : عمر الدقير ‏الشعوب المنكوبة بنظم حكم مستبدة قد تكظم الغيظ قليلاً أو كثيراً، لكنها أبداً لا تتصالح مع واقع الاستبداد الغاشم ولا تسمح له بأن يصادر حلمها بالحرية والحياة الكريمة .. الحراك الجماهيري التحرري الباسل الذي (...)

الثورة صناعة والجيش يلقاها عند الغافل 2018-12-22 20:39:41 بقلم : مجدي الجزولي قدح أهل عطبرة في ١٩ ديسمبر نارا عظيمة يهدي نورها كل ناظر. مجاز نار الحرية قديم في الذاكرة الوطنية، فقد قال الزعيم الأزهري عن الحرية أنها نور ونار من أراد نورها فليصطلي بنارها. طهارة النار هذه ربما علة (...)

(كليبتوقراطية الإنقاذ) أو نظام الهمباتة 2018-12-22 19:18:37 بقلم : عبدالحميد أحمد أبدعت منظمة كفاية الأمريكية نعتاً ملهماً أطلقته على نظام الحكم في السودان فوصفته بأنه (kleptocracy) وهو مصطلح قد يُوَاطِئُ، من اللهجة السودانية الدارجة، كلمة (الهمباتة) وهم قطاع الطرق أو جماعات (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.