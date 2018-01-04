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الخرطوم تستدعي سفيرها لدى القاهرة بغرض التشاور

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الخرطوم 4 يناير 2018 ـ أعلن السودان، مساء الخميس، استدعاء سفيره لدى القاهرة في تصاعد جديد لحالة التوتر بين الخرطوم والقاهرة.

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مقر الخارجية السودانية

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان مقتضب استدعاء السفير بغرض التشاور من دون اعطاء أي تفاصيل أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر إن "وزارة الخارجية قررت يوم الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة عبد المحمود عبدالحليم إلى الخرطوم بغرض التشاور".

وفي القاهرة، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه "تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم 4 يناير الجاري رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور".

وأضاف أحمد أبو زيد أن "مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لإتخاذ الإجراء المناسب".

وزادت حدة التوتر بين السودان ومصر عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، في ديسمبر الماضي، للخرطوم ومدينة سواكن على البحر الأحمر، حيث أعلن من الأخيرة موافقة الرئيس عمر البشير على إدارة أنقرة لسواكن وبناء حوض لصيانة السفن الحربية والمدنية.

وعلى إثر ذلك تصاعدت حملة كلامية في وسائل الإعلام بين الخرطوم والقاهرة، بدأها الإعلام المصري بعد بث مخاوف من إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية على ميناء سواكن.

وبين السودان ومصر العديد من الملفات العالقة أبرزها انزاع الحدودي على مثلث حلايب المشاطئ للبحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر منذ العام 1995.

وتنقل شاشات التليفزيون المصرى، يوم الجمعة، شعائر صلاة الجمعة، من حلايب وشلاتين.

وأكد رئيس (الوطنية للإعلام) حسين زين أن "الهيئة لها دور في تعزيز روح الانتماء للوطن والدعم الإعلامي المتواصل لأهالينا في هذا الجزء العزيز علينا من أرض مصر، وسوف يتم بث برنامج تليفزيوني وإذاعي أسبوعياً من حلايب وشلاتين".

كما تتحفظ مصر على موقف السودان حيال سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق المورد الرئيسي لمياه نهر النيل، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النهر البالغة 55,5 مليار متر مكعب.



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