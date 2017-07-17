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الخرطوم تستضيف إجتماعات سودانية ـ أثيوبية اغسطس المقبل

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لخرطوم 17 يوليو 2017- تستضيف الخرطوم اجتماعات اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين السودان واثيوبيا نهاية اغسطس المقبل برئاسة نائب الرئيس السوداني ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي.

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نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن

وستبحث الإجتماعات تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي لمصلحة شعبي البلدين.

ووقع السودان وأثيوبيا فى أكتوبر الماضي مجموعة اتفاقيات مشتركة، في مجالات الطرق والنقل والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والصناعة والتجارة.

ووقف الاجتماع الذي ترأسه نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن رئيس الجانب السوداني في اللجنة الاقتصادية المشتركة على مستوى تنفيذ المصفوفة المتفق عليها بين الجانبين والترتيبات الجارية لانعقاد الاجتماعات المشتركة.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات صحفية الإثنين ان الاجتماع تطرق إلى اهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات المالية والاقتصادية والمصرفية.

وأشار الى أن التعاون المصرفي بين البلدين يسير بصورة جيدة. لافتا الى توسيع قاعدة التعامل المصرفي مع اثيوبيا.

وقال ضرار تم الاتفاق على فتح حسابات للبنوك السودانية في اثيوبيا، وفتح حسابات للبنوك الاثيوبية في السودان لتسهيل التحويلات المالية بين البلدين مما سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين". مشيرا إلى وجود لجنة فنية لدراسة ادخال العملتين السودانية والاثيوبية في المعاملات التجارية والمالية.

واضاف " الاجتماع ناقش الترتيبات التي اتخذت من الجانب السوداني لفتح فرع للبنك الاثيوبي التجاري خلال الفترة المقبلة". ونوه إلى أن وفدا فنيا من البنك المركزي الإثيوبي سيصل الخرطوم الاسبوع المقبل للاتفاق على كيفية ادخال العملتين في المعاملات بين البلدين.

وأوضح وزير الدولة بالمالية أن الاجتماع وقف على مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين وزارة الثروة الحيوانية في البلدين لمنع انتشار الامراض اضافة إلى تنشيط المناطق الحرة الاقتصادية المشتركة. مبينا انه وفي اطار التعاون تم فتح مكتب مشترك بين البلدين لتنشيط فكرة انشاء المناطق الحرة واستفادة الجانب الاثيوبي من موانئ البحر الاحمر.



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