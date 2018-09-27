الخرطوم تستضيف اجتماعات آلية مراقبة وقف إطلاق النار بجنوب السودان

الخرطوم 27 سبتمبر 2018 ـ عُقد بالخرطوم الاجتماع الموسع لآلية مراقبة وقف إطلاق النار بجنوب السودان، التي تعد أعلى سلطة سياسية أمنية لتنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان، والمقرر بموجب اتفاقية السلام الموقعة بالخرطوم مؤخراً.

سلفا وكير وقعا اتفاقية سلام تواجه تحديات كبيرة

وناقش الاجتماع طبقا لـ (شبكة الشروق) القضايا الأساسية لوقف إطلاق النار والتكوين الجديد للآلية التي تضم الأطراف دول "الترويكا" والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والصين فضلاً عن الإيقاد.

وقالت مقررة الآلية، روث فيني، في تصريح صحفي إن الاجتماع ثمن الدور الكبير الذي لعبه السودان وأوغندا في تحقيق السلام بالجنوب.

وأشارت إلى الموافقة على مخرجات الورشة الفنية التي عقدتها الآلية بخصوص الخطوات العملية للترتيبات الأمنية، لافتة إلى أن الفعاليات التي انعقدت بالخرطوم منذ بداية الأسبوع تعد أولى الخطوات العملية التي تعكس جدية الأطراف والتزامهم باتفاق السلام.

وفي يومي الأحد والاثنين الماضيين وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين الجيش وجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية قبل أسبوعين من تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تشمل إنشاء مناطق تركيز القوات وفك الارتباط القوات.