الخرطوم تستضيف اجتماعات اللجنة الرباعية مع القاهرة في أبريل

الخرطوم 31 مارس 2018- تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، إبريل المقبل اجتماعات اللجنة الرباعية المكونة من وزيري خارجية السودان ومصر ومديري جهاز المخابرات بالبلدين.

السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت

وقال السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت، إن اجتماع الخرطوم يأتي في إطار التشاور السياسي والأمني بين الخرطوم والقاهرة، كما يأتي استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد بالقاهرة عقب لقاء الرئيسين عمر البشير، وعبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وانعقد في فبراير الماضي، اجتماع اللجنة الرباعية بالقاهرة واتفق البلدان خلاله على احترام الشؤون الداخلية لكل منهما وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية والعسكرية والأمنية، بعد شهرين من توتر قاد لسحب الخرطوم سفيرها من القاهرة، لكنها أمرته بالعودة قبل نحو ثلاث اسابيع.

وأوضح السفير المصري بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية السبت، أن اجتماع القاهرة ناقش بكل شفافية مسارات العلاقات الثنائية بجانب تفعيل اللقاءات الثنائية لمعالجة كافة القضايا التي تعترض تقدم العلاقات بالبلدين.