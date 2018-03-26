الخرطوم تستضيف اجتماعات (سد النهضة) مطلع أبريل بمشاركة مدراء المخابرات

الخرطوم 26 مارس 2018- أعلن السفير المصري بالسودان أسامة شلتوت عن اجتماع حول (سد النهضة) الاثيوبي تستضيفه الخرطوم يومي 4 و5 أبريل القادم بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية ومدراء المخابرات بالدول الثلاث.

الجولة الخامسة بالخرطوم من مباحثات السودان ومصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة ـ الثلاثاء 3 مارس 2015

وتسببت الاستقالة التي دفع بها رئيس الوزراء الأثيوبي، هايلي مريام ديسالين من منصبه، في تأجيل اجتماع ثلاثي حول سد النهضة كان مقرراً أن تستضيفه الخرطوم نهاية فبراير الماضي.

وقال شلتوت ـ بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ إن " وزيري الخارجية والموارد المائية ورئيس المخابرات المصرية سيشاركون في الاجتماع مع نظرائهم من السودان واثيوبيا".

وكانت القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء "السودان، إثيوبيا ومصر" في أديس أبابا، على هامش القمة الأفريقية الأخيرة، أقرت انعقاد الاجتماع الخرطوم برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث.

وأفاد السفير المصري أن اجتماعات سد النهضة المقررة بالخرطوم تأتي استكمالاً لاتفاق قمة الرؤساء الثلاثة الذي عقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مشيراً إلى أن الاجتماع يناقش كافة المسارات المتعلقة بسد النهضة لإحداث تقدم وتوافق حول السد، لافتاً إلى أن الاجتماع يناقش قضايا الأمن المائي وأمن البحر الأحمر والمياه الإقليمية".

من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية الإثنين، إن وفدا أميركيا عقد اجتماعا بوكيل الوزارة للتعرف على موقف السودان من قضية سد النهضة.

وأوضح المتحدث جعفر سومي في تصريح صحفي، إن وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم التقى ايريك ستروماير ومرافقيه.

وأضاف " تأتي الزيارة التي تشمل السودان، مصر واثيوبيا بغرض التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية سد النهضة من أجل تكوين نظرة محايدة تسهم في تقديم المساعدات اللازمة التي تؤدي الى خلق أرضية مشتركة تساعد على الوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف".

.ولم يوضح المتحدث في تصريحه طبيعة الوفد الأميركي وعلاقته بملف سد النهضة وغيرها من القضايا التي اخضعت للبحث ومن بينها العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن.

وطبقا للمتحدث فإن الوكيل أكد على موقف السودان الثابت ازاء مواصلة الحوار مع الجانب الأميركي للوصول الى مرحلة التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين.

وتابع " كما جدد التأكيد على موقف السودان الداعم للحوار البناء بين الدول الثلاث بغرض الوصول الى التفاهمات المطلوبة بشأن قضية سد النهضة". ورأى أن التوافق بين الدول الثلاث سينعكس ايجابا على عملية الاستقرار في المنطقة.