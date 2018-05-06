الخرطوم تستضيف اجتماعات لجنة المنافذ البرية السودانية ـ المصرية

الخرطوم 6 مايو 2018- تنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، هذا الأسبوع اجتماعات لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية، لبحث تسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المنافذ البرية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

معبر "أشكيت ـ قسطل" من جانب السودان ـ صورة من شبكة الشروق

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي الأحد، إن اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة ستعقد بمبان وزارة الخارجية خلال يومي السابع والثامن من مايو الجاري.

ويرأس الجانب السوداني في الاجتماعات وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، فيما يرأس الجانب المصري فتحي عبد العظيم، المشرف على قطاعي التعاون العربي والإفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وأوضح الخضر أن الاجتماعات تبحث سبل تسهيل حركة الركاب والبضائع عبر منفذي أشكيت ـ قسطل، وأرقين البريين، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بما يحقق مصالح الشعبين.

وأشار قريب الله أن لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية المشتركة تعد من أهم آليات التعاون الثنائي بين البلدين حيث درجت على عقد دوراتها بانتظام.