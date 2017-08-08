الخرطوم تستقبل ثلاث رؤوساء وزراء خلال أغسطس الجاري

الخرطوم 8 أغسطس 2017- يصل العاصمة السودانية الخرطوم ،الخميس رئيس الوزراء الأردني هاني الملقى، مترئساً وفد بلاده لاجتماعا اللجنة الوزراية المشتركة.

رئيس وزراء الاردن هاني الملقي

وتستقبل الخرطوم خلال اغسطس الحالى كل من رئيس الوزارء الاثيوبي، ورئيس الوزراء التشادي ، ونائب رئيس الوزراء الصيني.

وبحسب تعميم صدر عن القصر الرئاسي بالخرطوم الثلاثاء فان المسؤول الأردني الرفيع سيلتقي بنظيره بكري حسن صالح لـ" مناقشة العلاقات بين عمان والخرطوم و القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويتراس ختام اعمال اللجنة الوزارية المستركة بين البلدين التي ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية".

من جانبه وصف وزير الخارجية ابراهيم غندور فى تصريحات صحفية الثلاثاء زيارات رؤوساء الوزراء المرتقبة بـ"المهمة" و قال إنها تاتى فى اطار "علاقات السودان الخارجية ودوره فى محيطه فضلا عن علاقاته المميزة مع تلك الدول".

وأفاد غندور أن رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين سيبدأ زيارته فى الخامس عشر من اغسطس الجارى يجرى خلالها مباحثات مع رئيس الجمهورية تتناول جملة من القضايا الثنائية بما فيها سد النهضة، فضلا عن مواصلة النقاش فى قضايا مشتركة تناولتها مباحثات البشير خلال زيارته الى اثيوبيا مؤخراً.

وأشار غندور الى ان رئيس الوزراء التشادى باهيمي باداكي البيرت "سيصل البلاد بين يومي 16 او 17 أغسطس الجاري "،وسيجرى مباحثات بكرى حسن صالح تتعلق بالعلاقات الثنائية بين الخرطوم وانجمينا فيما سيبدا نائب رئيس الوزارء الصينى زيارته للخرطوم فى الخامس والعشرين من الشهر الحالي.