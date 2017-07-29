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الخرطوم تستقبل كبير أساقفة كانتربري بحفاوة

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الخرطوم 29 يوليو 2017- وصل الخرطوم السبت، كبير أساقفة كانتربري جاستين ويلبي، مترئسا وفد كبير من أساقفة الكنيسة على مستوى العالم، لتدشين واعتماد مجمع الكنيسة الأسقفية السودانية رسمياً، من رئاسة كانتربري بالمملكة المتحدة. يوم الأحد.

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استقبال حافل لكبير أساقفة كانتر بري بالخرطوم .. السبت 29 يوليو 2017

وواجهت الحكومة السودانية الأشهر الأخيرة موجة إنتقادات واسعة من منظمات وجهات دولية وقوي معارضة بعد اتهامها بإنتهاك حرية الأديان والتضييق على الأقليات المسيحية على خلفية توقيف قساوسة فى قضايا جنائية وإزالة بعض الكنائس.

وأعرب كبير أساقفة كانتربري، في تصريحات صحفية السبت، عن سروره وإشادته بحفاوة الاستقبال، وبإضافة منطقة جديدة للكنيسة الإنجليكانية. مؤكداً أن زيارته لا تقتصر على اللقاء باتباع الكنيسة، بل تشمل لقاءه مع عدد من المسؤولين في السودان، والتشاور معهم حول عدد من القضايا والهموم.

وأستقبل كبير أساقفة كانتربري لدي وصوله لمطار الخرطوم وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية حامد يوسف آدم وعدد من المسؤولين.

وسيشهد أسقف كانتربري ورجالات الدين المسيحي والإسلامي حفل تنصيب الأسقف السوداني حزقيال كندة في كادوقلي وتدشين الكنيسة الأسقفية في الخرطوم، لتكون كنيسة وطنية قائمة بذاتها تحمل الرقم ٣٩ على مستوى العالم.

ورحَّب وكيل وزارة الإرشاد بالزيارة وباعتماد الكنيسة. مشيراً إلى أن الاحتفال سيقام الأحد بحضور العديد من المسؤولين ورجالات الدين المسيحي والإسلامي.

وأرجات الإدارة الأمريكية النظر فى رفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر تنتهي أكتوبر المقبل لمراقبة الخرطوم والتأكد من التزامها بإحترام حقوق الإنسان وحرية الأديان.



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