الخرطوم تستقبل مساعدات سعودية وكويتية لمتضرري الفيضانات

الخرطوم 2 سبتمبر 2019 -وصلت العاصمة الخرطوم، الإثنين، طائرتان من الكويت والسعودية تحملان مساعدات إنسانية ومواد إغاثية للمتضررين من الفيضانات في السودان.

الخرطوم استقبلت شحنة مساعدات كويتية

وقال مفوض العون الإنساني السوداني بالإنابة، محمد فضل الله سراج، في تصريحات صحفية، إن "الطائرة المقدمة من دولة الكويت تحمل مساعدات إنسانية تشمل مواد إيواء ومواد غذائية وأخرى بيئية".

وأوضح أن "المساعدات سترسل مباشرة إلى المناطق المتضررة وتسلم للمحتاجين".

من جهته، قال مدير عام جمعية "العون المباشر" الكويتية (غير حكومية)، عبد الله عبد الرحمن الصميت، إن "توجه الكويت هو الوقوف مع السودان ومساندته في هذه الظروف" حسب بيان عن إعلام المجلس السيادي السوداني.

كما أعلن رئيس لجنة استلام الدعم الخارجي في السودان، موسى عمر أحمد، إن طائرة سعودية وصلت إلى البلاد الاثنين، "تحمل مواد إيواء ومواد غذائية وصحية".

وأشار إلى أن غرفة الطوارئ المركزية، التي تتكون من جميع الجهات ذات الصلة، هي التي تقوم بتخصيص المساعدات الإنسانية للولايات المختلفة حسب الأولويات الموجودة.

وحذرت الأمم المتحدة من خطورة تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه، عقب الأمطار والفيضانات التي تجتاح السودان منذ مطلع أغسطس الجاري.