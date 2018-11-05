الخرطوم تستقبل وزير دفاع تركيا ومباحثات عسكرية الثلاثاء

الخرطوم 5 نوفمبر 2018- وصل الخرطوم مساء الاثنين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في زيارة تستغرق يومين، كثالث أرفع مسؤول تركي يزور السودان بعد نائب رئيس الوزراء التركي والرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان وصل البلاد أواخر ديسمبر من العام الماضي.

وزير الدفاع التركي وصل الخرطوم لاجراء مباحثات عسكرية .. صورة من (الشروق)

وقال بيان عن وزارة الدفاع في الخرطوم إن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف استقبل نظيره التركي بجانب عدد من قادة الجيش السوداني بجانب سفير أنقرة لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو

وسيجري وزيرا دفاع البلدين، مباحثات عسكرية مشتركة بمباني وزارة الدفاع، الثلاثاء

وقالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الاثنين إن الوزير التركي سيزور الثلاثاء مدينة سواكن الساحلية على البحر الأحمر.

وكان الرئيس رجب طيب أرودغان زار بدوره سواكن في ديسمبر الماضي،وأعلن تكفل بلاده بإعادة تميم الآثار العثمانية في المنطقة، كما وصلها نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو في فبراير الماضي.