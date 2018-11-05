الخرطوم تستقبل وزير دفاع تركيا ومباحثات عسكرية الثلاثاء

الخرطوم 5 نوفمبر 2018- وصل الخرطوم مساء الاثنين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في زيارة تستغرق يومين، كثالث أرفع مسؤول تركي يزور السودان بعد نائب رئيس الوزراء التركي والرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان وصل البلاد أواخر ديسمبر من العام الماضي.
- وزير الدفاع التركي وصل الخرطوم لاجراء مباحثات عسكرية .. صورة من (الشروق)
وقال بيان عن وزارة الدفاع في الخرطوم إن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف استقبل نظيره التركي بجانب عدد من قادة الجيش السوداني بجانب سفير أنقرة لدى الخرطوم، عرفان نذير أوغلو
وسيجري وزيرا دفاع البلدين، مباحثات عسكرية مشتركة بمباني وزارة الدفاع، الثلاثاء
وقالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الاثنين إن الوزير التركي سيزور الثلاثاء مدينة سواكن الساحلية على البحر الأحمر.
وكان الرئيس رجب طيب أرودغان زار بدوره سواكن في ديسمبر الماضي،وأعلن تكفل بلاده بإعادة تميم الآثار العثمانية في المنطقة، كما وصلها نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو في فبراير الماضي.
أخر الآراءيا أهل المعارضة 2018-11-04 20:35:48 بقلم : محمد عتيق كل قوي المعارضة في الساحة تهدف الى إسقاط النظام واقامة البديل الوطني الديمقراطي عبر استنهاض الحركة الجماهيرية في إتجاه الانتفاضة الشعبية الشاملة كوسيلة لتحقيق ذلك الهدف .. بعض تلك الأحزاب ، وبالتنسيق (...)
إلى قيادات الحركة الشعبية: ألم تحن ساعة الوحدة؟ 2018-11-01 15:54:36 الواثق كمير kameir@yahoo.com انشققت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في 28 أغسطس 1991، في أعقاب إعلان رياك مشار ولام أكول انقلابهما "النظري" ضد رئيس الحركة الشعبية، تحت شعار "لماذا يتوجب على قرنق أن يذهب؟"، (...)
المهدي لن يعودَ للخرطوم معصوب العينين 2018-11-01 15:52:28 بقلم: الجميل الفاضل تسعةُ أشهرٍ تكفي لأن تضعَ كلُ ذاتِ حَملٍ حملها، لو أنّه وقعّ ليلة خروجِ "المهدي" الأخير الي منفاه إنها ثلاثمائة يومٍ، يَكّتُبَ الآن فصلها الخِتامي.. هذا الزعيمُ التاريخيُ الكبير – آخر العنقودِ الجميل (...)
المزيد