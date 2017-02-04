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الخرطوم تستنكر الهجوم على (اللوفر)

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الخرطوم 4 فبراير 2017-إستنكرت وزارة الخارجية السودانية، الهجوم الذي تعرضت له دورية لرجال الشرطة بالعاصمة الفرنسية باريس، واعتبرته جريمة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية.

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الحادث وقع عند مدخل منطقة متاجر مزدحمة عند متحف اللوفر (رويترز)

وأعلنت الخارجية في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت، عن تضامن السودان الكامل مع "الجمهورية الفرنسية الصديقة".

وأكدت "دعم السودان ومساندته لفرنسا في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ علي امن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية الإجرامية".

وأطلقت الشرطة الفرنسية الجمعة النار على شخص حاول اقتحام متحف اللوفر وسط العاصمة باريس، حاملا حقيبة يشتبه فى احتوائها على مواد متفجرة.

وأعربت الخارجية السودانية في بيانها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وصفته بالإرهابي الذي تعرضت له الدورية الأمنية، وقالت إنه جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

وتابع البيان "نجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية المجافية لكل القيم الدينية والأخلاقية والمبادئ الإنسانية الفاضلة".

وتقول السلطات الفرنسية إنها تعتقد أن الرجل الذي حاول مهاجمة متحف اللوفر مصري الجنسية ويبلغ من العمر 29 عاما.

وقال المدعي العام فرانسوا مولاينس إنه يعتقد أن المهاجم سافر إلى باريس من دبي بتأشيرة سياحية الشهر الماضي.

وأضاف أن الشرطة تحاول تحديد ما إذا كان الرجل قد تصرف بمفرده أو بناء على تعليمات.

وأصيب المهاجم، الذي كان يحمل سكينا كبيرا، بإصابات خطيرة بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود فرنسيين في محاولة لوقفه.

كما أصيب أحد الجنود بجروح طفيفة عندما حاول الرجل دخول المتحف.



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