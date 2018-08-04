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الخرطوم تسلم واشنطن مقترحات بشأن المرحلة الثانية من الحوار الثنائي

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الخرطوم 4 أغسطس 2018- نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية السبت، عن مصدر في وزارة الخارجية أن السفارة الأميركية تسلمت مقترحات من الحكومة بشأن انطلاق الجولة الثانية للحوار بين الخرطوم وواشنطون.

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مقر الخارجية السودانية

ورفعت واشنطن العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم في أكتوبر من العام الماضي، لكنها لازالت تبقيه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولم يفصح المصدر بحسب المركز الصحفي المقرب من الحكومة عن طبيعة المقترحات لكنه أفاد بأن وزارة الخارجية في انتظار رد واشنطن على المحاور التي طرحها السودان.

وأشار الى وجود "تفاهمات ولقاءات مستمرة بين الجانبين من أجل الوصول إلى صيغة محددة لأجندة ومحاور الحوار الثنائي".

وينتظر ان يتوجه وزير الخارجية السوداني الى الولايات المتحدة للقاء المسؤولين هناك والتباحث حول القضايا العالقة.



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