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الخرطوم تشجب تفجيرا ارهابيا استهدف مبنى في تركيا

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الخرطوم 3 فبراير 2018- دانت وزارة الخارجية السودانية، السبت التفجير الذي استهدف مبنى دائرة الضرائب بالعاصمة التركية انقرا مساء الخميس.

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مقر وزارة الخارجية السودانية

وشجبت في بيان لمتحدتها الرسمي قريب الله خضر، ما قالت انه تفجيرا إرهابي الحق اضرارا كبيرة بالمبنى.

ووصفت الحادث بأنه "جريمة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

وأضاف البيان " تعبر الوزارة عن رفضها واستنكارها لكافة الأعمال الإرهابية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وجددت الخارجية السودانية التأكيد على "تضامن السودان الكامل مع حكومة تركيا الشقيقة ودعمها ومساندتها لها في مواجهة الأعمال الاجرامية الآثمة".

وحثت المجتمع الدولي على تكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية.

ويوم الخميس قال حاكم أنقرة إرجان توباكا على (تويتر) إن انفجارا في غرفة تدفئة بأحد المباني هز أنقرة لكن لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأضاف” وقع انفجار في غرفة تدفئة بالغاز في مبنى بحي كوكورامبار وحتى الآن لم يتم تحديد السبب“.

وأضاف” وفقا للتقارير الأولية فلا يوجد قتلى أو مصابون“.

وأظهرت لقطات من مسرح الانفجار أضرارا بالغة لحقت بواجهة المبنى بينما تحطمت نوافذ المباني والسيارات وتناثر الركام في الشوارع.



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