 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 1 كانون الثاني (يناير) 2017

الخرطوم تطالب جوبا بالإسراع في طرد الحركات المسلحة السودانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 يناير 2017 ـ قالت الخرطوم إن حكومة جنوب السودان ما زالت تحتضن الحركات المسلحة السودانية حتى الآن وطالبتها بالإسراع في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بطرد هذه الحركات.

JPEG - 43.9 كيلوبايت
وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال الدين اسماعيل ..صورة لـ(سودان تربيون)

ومنح الرئيس السوداني عمر البشير، في أكتوبر، جوبا مهلة حتى ديسمبر لإنفاذ اتفاقيات التعاون التسعة التي اوقع عليها مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في عام 2012، ومن ضمن نصوصها عدم إيواء ودعم متمردي البلدين.

ودعت الولايات المتحدة، في أكتوبر، جنوب السودان لوقف دعم الحركات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أن تقاريرا موثوقة تؤكد إيواء جوبا لهذه الحركات.

وطالب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال إسماعيل، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الأحد، حكومة دولة جنوب السودان بضرورة الإسراع بطرد الحركات المسلحة من أراضيها، قائلا "إن الخرطوم صبرت كثيراً على جوبا وستمد حبال صبرها".

وقال إسماعيل إن جوبا وعدت بطرد الحركات المتمردة من أراضيها. وزاد "لكننا نعلم جيداً بأنها تحتضن الحركات إلى يومنا هذا"، مشيراً إلى إنهم في انتظار تنفيذ ما وعدت به حكومة الجنوب.

وتابع "إن جوبا حددت زمناً معيناً لطرد الحركات ولكنها لم تف بما وعدت به".

وكانت حكومة السودان هددت في أواخر سبتمبر الماضي بإغلاق الحدود المشتركة بين البلدين حال فشل جوبا في إبعاد المقاتلين المتمردين من أراضيها، عقب حصولها على وعود من النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق لدى زيارته الخرطوم في أواخر أغسطس، تفيد بأن جوبا ستبعد الحركات المسلحة السودانية عن أراضيها في غضون 21 يوما.

وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 13 عاما.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نداء الوطن في واحد وستينية الاستقلال 2016-12-31 20:41:34 العبور من حقبة ماضية إلى حقبة آتية بقلم الإمام الصادق المهدي عمت السعادة شعبنا في مثل هذا اليوم من عام 1956م لأنه حرر إرادته بوسيلة سلسة وحازمة وبإجماع رائع، فكان استقلالاَ كامل الأركان لحكم المشاركة والمساءلة والشفافية (...)

الجملكية مرَّة أخرى 2016-12-31 08:35:21 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com شكَّل سقوط الملكية المصرية على يد الجيش المصري في يوليو 1952 ( سمِّه حركة أو ثورة أو إنقلاباً ) العلامة الأبرز في التحولات التي شهدها العالم العربي من أنظمة الحكم الملكي الى أنظمة (...)

الانتفاضة فى السودان: الصعوبات والحلول 2016-12-26 21:59:55 زينب كباشى عيسى كثير من الثورات فى العالم تحدث يوميا وبأشكال متعددة، والذى يفشل منها ينتسى تماما وقد يسمى (محاولة) وقد لا يطلق عليه اسما أبدا – أما الذى ينجح منها فيكتب فى التأريخ ويطلق عليه اسم ثورة. ولكل منهما عوامل (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.