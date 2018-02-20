الخرطوم تطلع واشنطن على خطواتها للانضمام لمنظمة التجارة

الخرطوم 20 فبراير 2018 ـ بحث وزير التجارة السوداني حاتم السر مع القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم استيفت كوتسيس خطوات السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
- وزير التجارة أبلغ المسؤول الأميركي يخطوات السودان للحاق يمنظمة التجارة العالمية
وقال وزير التجارة في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه أطلع القائم الدبلوماسي الأميركي على آخر خطوات السودان للانضمام لمنظمة التجارة ورؤية فريق التفاوض السوداني وسعيه لاستكمال الملفات المطلوبة ليتم قبول عضويته الكاملة.
ويواجه السودان حزمة من التحديات التي تعرقل انضمامه للمنظمة على رأسها تهيئة الوضع الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي للسلع والخدمات، علاوة على الحاجة لإصلاح القوانين لتكون متوافقة مع متطلبات المنظمة العالمية.
وخلال جولات تفاوض سابقة طلبت الولايات المتحدة الأميركية اجابة على أسئلة تتصل بالإصلاحات في مجال النظام التجاري والاقتصادي والسلع والخدمات.
وطالب حاتم السر واشنطن بدعم ملف السودان ليكون جزءً من التجارة العالمية وليساهم ذلك في تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة.
وأفاد أن "اللقاء بحث مستقبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وأهمية تطويرها عبر دعم السودان بالتقانات والتكنولوجيا التي ستساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية الاقتصادية في كل المجالات".
وقال السر إن اللقاء بحث كذلك فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية في الأسواق العالمية ليتحقق له الاستفادة الكاملة من ذلك.
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