الخرطوم تطلق حملة للحد من امتهان محتالين أجانب الطب

الخرطوم 16 يونيو 2017 ـ قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الجمعة، إنها بدأت حملة في المؤسسات العلاجية الخاصة للحد من تزايد حالات الاحتيال من قبل أجانب، وأعلنت توقيف محتال أجنبي يمارس طب التجميل.

وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة

وفي العام 2013 كشف وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة عن تزايد ظاهرة انتحال المهن الطبية في الولاية بضبط 30 - 40 طبيباً مزيفاً، بينهم أجانب من دول الجوار.

وألقت إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم مع نيابة حماية المستهلك، يوم الجمعة، القبض على محتال أجنبي يعالج حالات التجميل للشابات.

وطبقا لتعميم صحفي لوزارة الصحة الولائية فإن الأجنبي يقوم بفصل مكونات الدم وإعادة حقن مشتقة الدم (البلازما) في الجلد، وقالت "إن المنتحل لا علاقة له بالطب لكنه تعلم طريقة فصل الدم وحقنه من اخصائي تجميل خارج السودان".

وأكد أنه تم القبض على الطبيب المحتال إثر كمين أعدته إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة حيث تم ضبطه وهو يعمل في عيادة خاصة ويتنقل من عيادة إلى أخرى.

وتابع "تم وضع المحتال فى الحبس وتواصل الإدارة هذه الحملات بعد أن كثرت حالات الاحتيال خاصة من الأجانب".

وناشد وزير الصحة بالخرطوم مأمون حميدة المواطنين بعدم التعامل مع الأطباء غير المسجلين في المجلس الطبي والذين لا تحمل عيادتهم ترخيصا من إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة.