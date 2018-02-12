 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 12 شباط (فبراير) 2018

الخرطوم تعلن استئناف تجارة الحدود مع جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 12 فبراير 2018- أعلن السودان استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان في أعقاب توجيهات من الرئيس عمر البشير بفتح تجارة الحدود مع دول الجوار.

JPEG - 33.1 كيلوبايت
حاتم السر

وزار وفد حكومي رفيع ترأسه وزير التجارة، حاتم السر، ومدير هيئة المواصفات والمقاييس، ومدير شرطة الجمارك، وممثلين من بنك السودان المركزي، والأمن الاقتصادي، واتحاد أصحاب العمل، ولاية النيل الأبيض الإثنين لإعلان استئناف تجارة الحدود بين ولاية النيل الأبيض ودولة جنوب السودان.

وقال حاتم السر، في تصريح صحفي، تلقته (سودان تربيون) إن استئناف تجارة الحدود تأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وتطبيقا لموجهات الحوار الوطني بشأن استئناف تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار.

وأكد أن الخطوة ستدفع بجهود الدولة ومؤسساتها للمساهمة الكاملة في قيادة قيمة تطويرية وتنموية للوطن، كما ستكون واحدة من آليات الحد من تهريب السلع وهدرها وحاكمة لحركة التجارة بين البلدين.

وأضاف "مما يدفع بإيجابية في اتجاه المساهمة الفعلية في استقرار حركة التجارة الحدودية وتوفير لانسياب سلع مشتركة، بجانب إضافتها لقيمة تحصيلية عالية لصالح الايرادات".

ودعا السر لصياغة رؤية موحدة بين البلدين لتفعيل تجارة الحدود وتسهيل حركتها.

وأردف "نؤكد سعينا لتطوير كل تجارة الحدود مع الدول من حولنا، مما يقودنا لخلق علاقات طيبة ومتكاملة في كافة اتجاهات الحياة".

وأشار الوزير إلى أن الخطوة تعد مؤشراً لاتجاهات عمل وزارة التجارة في ترسيخ قيمة الحوار الوطني الكاملة الداعية لتطوير آليات تنمية حياة المواطنين بفتح مجالات تبادل سلعية مع دول الجوار تنشيطا لقيمة الإنتاجية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قوش .. مفتاح البشير لأمريكا 2018-02-12 17:28:13 بقلم : سلمى التجاني من الزوايا التي يمكن النظر منها لقرار إعادة الفريق صلاح عبد الله قوش لموقعه في إدارة جهاز الأمن والمخابرات، هي ملف العلاقات الخارجية، والأمريكية على وجه الخصوص. فمن المعروف أن قوش هو مهندس علاقة النظام (...)

وجدي ميرغني.. نجاح بلا حدود 2018-02-11 23:12:46 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل في الخرطوم هذه الأيام الصحافيان البريطانيان جوهانا أفروديت وديكلان هارتنت مبعوثي مجلة (فيرست) البريطانية، وقد فرغتهما مؤسستهما الصحافية العريقة للإشراف على إعداد وإصدار عدد خاص عن السودان. (...)

"مناجم الملك سليمان" لرايدر هقارد: الأسطورة كمرجعيَّة تأريخيَّة ودينيَّة للاستعمار(1 من 3) 2018-02-10 21:08:42 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk وإذ نحن في مرحلة الصبا ومقتبل العمر في قرية سلارا في ديار قبيل الأما (النيمانج) في جبال النُّوبة. وها نحن إذ كنا نتعلَّم اللغة الإنكليزيَّة والمواد الدِّراسيَّة الأخرى على (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.