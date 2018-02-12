الخرطوم تعلن استئناف تجارة الحدود مع جنوب السودان

الخرطوم 12 فبراير 2018- أعلن السودان استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان في أعقاب توجيهات من الرئيس عمر البشير بفتح تجارة الحدود مع دول الجوار.

حاتم السر

وزار وفد حكومي رفيع ترأسه وزير التجارة، حاتم السر، ومدير هيئة المواصفات والمقاييس، ومدير شرطة الجمارك، وممثلين من بنك السودان المركزي، والأمن الاقتصادي، واتحاد أصحاب العمل، ولاية النيل الأبيض الإثنين لإعلان استئناف تجارة الحدود بين ولاية النيل الأبيض ودولة جنوب السودان.

وقال حاتم السر، في تصريح صحفي، تلقته (سودان تربيون) إن استئناف تجارة الحدود تأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وتطبيقا لموجهات الحوار الوطني بشأن استئناف تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار.

وأكد أن الخطوة ستدفع بجهود الدولة ومؤسساتها للمساهمة الكاملة في قيادة قيمة تطويرية وتنموية للوطن، كما ستكون واحدة من آليات الحد من تهريب السلع وهدرها وحاكمة لحركة التجارة بين البلدين.

وأضاف "مما يدفع بإيجابية في اتجاه المساهمة الفعلية في استقرار حركة التجارة الحدودية وتوفير لانسياب سلع مشتركة، بجانب إضافتها لقيمة تحصيلية عالية لصالح الايرادات".

ودعا السر لصياغة رؤية موحدة بين البلدين لتفعيل تجارة الحدود وتسهيل حركتها.

وأردف "نؤكد سعينا لتطوير كل تجارة الحدود مع الدول من حولنا، مما يقودنا لخلق علاقات طيبة ومتكاملة في كافة اتجاهات الحياة".

وأشار الوزير إلى أن الخطوة تعد مؤشراً لاتجاهات عمل وزارة التجارة في ترسيخ قيمة الحوار الوطني الكاملة الداعية لتطوير آليات تنمية حياة المواطنين بفتح مجالات تبادل سلعية مع دول الجوار تنشيطا لقيمة الإنتاجية.