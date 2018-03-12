الخرطوم تعلن بدء ترتيبات لانعقاد اللجنة المشتركة مع انجمينا

الخرطوم 12 مارس 2018 ـ أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، عن بدء الترتيبات لانعقاد اللجنة السودانية التشادية المشتركة خلال "الفترة القادمة" من دون أن تحدد موعدا بعينه.

مبنى وزارة الخارجية السودانية

وبحسب وزير الدولة بالخارجية السفير عطا المنان بخيت فإن ترتيبات ستبدأ لانعقاد اللجنة السودانية التشادية المشتركة خلال الفترة القادمة.

وأوضح بخيت للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن اللجنة المشتركة بين البلدين تحظى باهتمام من قبل قيادات الوزارة.

وقال إن "الخارجية تعمل على إعداد اتفاقيات مذكرات تفاهم في مجالات النقل والزراعة والتعليم والصحة ستوقع خلال انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة".

وأبان وزير الدولة بالخارجية أن الطريق البري الذي يربط الجنينة بمدينة أدري التشادية وصل مراحله النهائية، مؤكداً أن العلاقة مع انجمينا تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات.

وقال إن استئناف تجارة الحدود مع دول الجوار يعزز من مسيرة التواصل بين الولايات الحدودية مع تشاد، وتوقع افتتاح مركز تجاري سوداني بأنجمينا قريباً، كاشفاً عن زيادة معدلات الرحلات الجوية بين البلدين الفترة السابقة.

يشار إلى أن مؤتمرا للولايات الحدودية بين السودان وتشاد تأجل أكثر من مكرة قبل أن يتم الإعلان عن إنعقاده بالجنينة يومي 12 و13 مارس الحالي.

ويناقش الملتقى الحدودي مع تشاد عددا من الأوراق الاجتماعية والأمنية والسياسية، ويشهد تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي وقعت بين الجانبين.

كما سيتم عقد لقاءات مشتركة بين القيادات السياسية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم في تشاد.