الخرطوم تعلن عن ترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى

الخرطوم 18 أبريل 2019- أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن ترتيبات تجري لاستقبال وفد قطري رفيع المستوى.

مقر وزارة الخارجية السودانية

ونفى المتحدث باسم الوزارة بابكر الصديق الخميس ما أشيع عن رفض الخرطوم استقبال وفد قادم من الدوحة، بقوده وزير الخارجية القطري.

وقال في تصريح صحفي" تجري ترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

وكانت فضائية "العربية " المحسوبة على السعودية، بثت الأربعاء خبرا أن السودان رفض استقبال وفد قطري.

من جهته أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، عدم صحة الخبر الذي تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية.

وأكد في تصريح صحفي " عدم وصول أي طائرة قطرية للأراضي السودانية" وتابع " الخبر عارٍ عن الصحة تماماً".

واستقبل قادة المجلس العسكري في الخرطوم الأربعاء وفدا مشتركا من السعودية والإمارات نقل خلاله دعم البلدين للتغييرات التي شهدها السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.