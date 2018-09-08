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الخرطوم تعلن عن (خارطة طريق) لتنفيذ تفاهمات اقتصادية مع تركيا

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الخرطوم 8 سبتمبر 2018- أعلنت الحكومة السودانية عن وضع (خارطة طريق) لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بينها وتركيا، في الجوانب الاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية، إلى جانب مشاريع الغاز، النفط، الزراعة، الثروة الحيوانية والمعادن.

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مباحثات سودانية تركية لتعزيز الشراكة الاقتصادية .. السبت 8 سبتمبر 2018 (سونا)

وبحث وزير المالية السوادني محمد عثمان الركابي، السبت بالخرطوم مع نائب وزير التجارة التركي، الفاتح متين، الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين، بمشاركة مسؤولين من وزراتي المالية والتجارة حسب بيان صادر عن الوزارة.

وبدأ نائب وزير التجارة التركي زيارة للخرطوم، برفقة وفد يضم 40 من رجال الأعمال الأتراك لبحث الفرص الاستثمارية بالسودان.

وقال الركابي إن زيارة المسؤول التركي تأتي في إطار سلسلة من الزيارات لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتوقع أن تثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد السوداني.

ونقل البيان عن الوزير التركي قوله إن المباحثات مع المسؤولين السودانيين ستتوج بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين البلدين.

وقال " الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي والفائدة للمصدّرين السودانيين وفتح الأبواب لهم لإدخال منتجاتهم إلى تركيا".

الى ذلك قال وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باك دميرلي، إن بلاده بصدد إنتاج محاصيل لا تتوفر لديها، من خلال استثمارات في السودان.

وأوضح دميرلي، في مقابلة مع (الأناضول)، قبل زيارته للخرطوم خلال الفترة من 9 -11 سبتمبر الجاري، أن ممثلين للقطاع الخاص من المقرر أن يشاركوا في الزيارة، التي ستشهد لقاءات مسؤولين، على رأسهم الرئيس عمر البشير.

وتابع " المباحثات ستتركز حول تخصيص 780 ألفًا و500 هكتار من الأراضي الزراعية في السودان لاستثمار الشركات التركية، بهدف إنتاج محاصيل تصعب زراعتها في تركيا، لأسباب طبيعية، أو لا يكفي إنتاج البلاد منها لتلبية الطلب".

وأضاف "من شأن ذلك الاستثمار توفير مواد خام لصناعات زراعية ولقطاع الغزل والنسيج في تركيا، إضافة إلى تصدير منتجات إلى بلدان ثالثة".

ولفت دميرلي، أن المشروع سيساهم في تأسيس شركات زراعية ضخمة في المستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الزراعية للبلاد، إضافة إلى توفير وظائف في كلا البلدين.

يشار أن علاقات البلدين في المجال الزراعي اكتسبت زخمًا كبيرًا عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان، في ديسمبر 2017.

وفي إطار الزيارة، تأسست شركة مشتركة بين وزارة الزراعة السودانية والمديرية العامة للشؤون الزراعية التركية، وإطلاق تشجيع للاستثمار الزراعي على مساحة 780 ألف و500 هكتار من الأراضي في عموم السودان.



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