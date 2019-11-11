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الخرطوم تعلن وصول 480 سوداني عالق في ليبيا

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الخرطوم 11 نوفمبر 2019 - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين وصول 480 سوداني مساء الاثنين، تم إجلاءهم من ليبيا جراء الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

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سودانيون وصلوا طرابلس فرارا من القتال بين القوات الليبية (سودان تربيون)

وأوضحت الوزارة في تصريح تلقته "سودان تربيون"، إن الــ"480 سيتم إجلاءهم ضمن رحلات العودة الطوعية، بتنسيق بين سفارة السودان بطرابلس ومنظمة الهجرة الدولية، وستصل الخرطوم مساء الإثنين رحلتين تقلان السودانيين العالقين في مناطق الاشتباكات في ليبيا".

وأوضحت "أن هذه هي الرحلة الخامسة التي تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها السفارة لإجلاء السودانيين العالقين في مناطق الاشتباكات بجنوب العاصمة طرابلس".

وفي 18 يوليو الماضي، استقبل مطار الخرطوم، دفعة رابعة تضم 169 عالقا سودانيًا كانوا بمراكز الاحتجاز التابعة لمكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا، بسبب الاشتباكات في طرابلس ومحيطها.

وبلغ عدد العائدين في الدفعة الثالثة 165، سبقها وصول دفعتين الأولى في 2 يونيون الماضي، ضمت 152 مواطن ومواطنة، والثانية في 10 من ذات الشهر وضمت 182 مواطن.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أبريل 2017، أنها تعمل لإعادة نحو حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم من إفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.

ولتحجيم الإتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عاما.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.



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